Svegliarsi spontaneamente tra le 3 e le 5 ha un significato ben preciso

Svegliarsi tra le 3 e le 5 significa che un potere spirituale sta cercando di darti un messaggio.



I disturbi del sonno sono molto comuni. Lo stress, le preoccupazioni finanziarie, il lavoro e gli obblighi familiari a volte possono portare a pensieri incessanti che impediscono un sonno pacifico. Alcune persone si svegliano alla stessa ora ogni notte senza capire il perché. La medicina cinese fornisce una risposta: sembrerebbe che l’ora dei tuoi risvegli prematuri possa rivelare particolari disfunzioni del corpo.

Svegliarsi durante la notte, significato dell’ora del risveglio

Secondo la medicina tradizionale cinese, un corpo perfettamente sano è un corpo in cui l’energia fluisce armoniosamente attraverso i meridiani che la costituiscono. Questi rappresentano i canali del corpo umano che ricevono il flusso di energia. La circolazione di questa energia avviene su un ciclo di 24 ore e determina quello che viene chiamato il ritmo circadiano. Inoltre, i seguaci della medicina cinese sanno che il risveglio prematuro può riflettere disfunzioni nel corpo o nella vita di una persona.

Fasce orarie e malfunzionamenti

La medicina cinese ritiene che quando una persona si sveglia ogni giorno alla stessa ora, significa che un’energia più alta sta trasmettendo loro un messaggio particolare. Solo comprendendo i messaggi e i segnali che il corpo ci invia otterremo il benessere che ci consentirà di accogliere il futuro con serenità. Scopri cosa rivela l’orario del tuo risveglio prematuro:

Ti svegli tra le 21:00 e le 23:00 – Sei stressato

Se il tuo sonno viene frequentemente interrotto dalle 21:00 alle 23:00, sei sopraffatto dallo stress. Tendi a rimodellare gli eventi passati e anticipare gli eventi futuri, a volte in modo inconscio. Perfezionista, fai fatica a staccarti dalle tue idee per dare al tuo corpo il riposo che merita. Per liberare questa tensione estenuante, puoi praticare la meditazione o la respirazione addominale. Prova a fare un pò di attività fisica al mattino o nel primo pomeriggio per chiarire i pensieri che provocano l’ansia. E non dimenticare di prediligere un pasto leggero la sera per favorire un sonno riposante.

Ti svegli tra le 23:00 e l’01: 00 – Sei deluso

Se hai l’abitudine di svegliarti costantemente tra le 23:00 e l’01: 00, significa che sei stato segnato dalla delusione nella tua vita. Hai aperto il tuo cuore e ti sei fidato di una persona, e quella persona ha finito per ingannarti. Sebbene tu abbia deciso di voltare pagina, stai facendo fatica a spazzare via il passato. In realtà, questa lesione è radicata in te e ti impedisce di andare avanti. Per dare al tuo corpo il riposo che merita, esprimi le tue emozioni. Puoi esprimere i tuoi pensieri in parole in un diario o puoi confidarti con qualcuno di cui ti fidi.

Ti svegli tra l’una e le tre? Sei arrabbiato

Svegliarsi tra l’una e le tre del mattino significa che hai un eccesso di rabbia che sta influenzando il tuo sonno. Fallimenti, sconfitte potrebbero causare questa intensa emozione. Ma invece di introspettare, hai deciso di conviverci. Sfortunatamente, per ritrovare una buona qualità del sonno, devi capire cosa causa questa rabbia. Puoi anche fare esercizi di respirazione addominale per aiutarti ad addormentarti.

Ti svegli tra le 3 e le 5? Stai cercando un cambiamento

Se sei abituato a svegliarti tra le 3:00 e le 5:00, significa che una forza maggiore sta cercando di contattarti. In effetti, durante questo intervallo di tempo, ti viene offerta un’energia spirituale per permetterti di elevarti e ripensare i tuoi sogni più elusivi. Questo è il momento migliore per riflettere sul significato della tua vita e mettere in ordine le tue idee. Per trarre vantaggio da questi risvegli prematuri, puoi meditare sulla consapevolezza. Allevia le tensioni e connettiti con le tue sensazioni corporee. Sarai in grado di ricevere un flusso di energia favorevole al tuo sviluppo personale.

