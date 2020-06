Se le torte salate sono la vostra passione, la crostata di patate, formaggio e pancetta è ideale per portare a tavola un piatto completo

Quando la fantasia in cucina scarseggia, la torta salata risolve sempre. Una ricetta completa per un secondo piatto ricco e nutriente, oltre ad una buona idea di recupero. Come questa crostata di patate, formaggio e pancetta. Un piatto da mangiare caldo o tiepido e può essere anche una cena completa, accompagnato da un’insalata. Oppure, tagliato a fettine, diventa un antipasto come un’ideale spuntino in un aperitivo.

Potete viaggiare con la fantasia per la farcitura, utilizzando dei formaggi diversi a pasta filata. In questa ricetta c’è la provola, ma sono perfette anche la scamorza, la toma, la fontina, l’asiago. Stesso discorso per i salumi. La pancetta può essere sostituita dallo speck, dal prosciutto cotto, dal salame crudo, dalla salsiccia. E con le patate si sposano bene molluschi tipo le cozze, per un’altra versione golosa.

Crostata di patate, formaggio e pancetta, ricetta completa

La crostata di patate, formaggio e pancetta può essere conservata per un paio di giorni al massimo in frigorifero. Dovete chiuderla all’interno di un contenitore ermetico oppure coperta con la pellicola trasparente. Poi dovrà essere scaldata in forno tradizionale o in microonde prima di essere consumata.

Ingredienti

1 kg di patate a pasta gialla

2 uova

50 g di burro

100 g di formaggio grattugiato

80 g di pancetta

200 g di provola

sale

pepe nero

pangrattato

Preparazione:

Lavate bene le patate e cuocetele in abbondante acqua salata, ancora con la buccia. Quando le patate saranno pronte, scolatele e pelatele, passandole poi con uno schiacciapatate come per preparare gli gnocchi o il gateau.

Aggiungete nella stessa ciotola anche l’uovo e un tuorlo (o tutto un secondo uovo se il composto diventa troppo denso). Poi anche il burro e il formaggio grattugiato. Assaggiare e aggiustate di sale.

Amalgamate bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto.

Imburrate una teglia da crostata con diametro di almeno 24 centimetri e sul fondo passate anche il pangrattato per non far attaccare la crostata. Quindi versate il composto a base di patate, livellatelo e cuocetelo in forno a 180° per circa 30-35 minuti.

Quando la base della crostata salata sarà pronta, lasciatela raffreddare a temperatura ambiente e intanto preparate il ripieno. Tagliate il formaggio (o i formaggi) e la pancetta a dadini, poi spargete tutto sulla vostra crostata di patate.

Cuocetela in forno preriscaldato a 160° per circa 15 minuti, fino a quando il formaggio non sarà sciolto e filante, poi sfornate e servite.