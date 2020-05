Uomini e Donne | Alessandro Graziani: “Non chiudo le porte a Giovanna”

Uomini e Donne | Alessandro Graziani, dopo essersi eliminato al Trono Classico, ha rivelato che non ha definitivamente chiuso le porte con la sua tronista Giovanna Abate.

Uomini e Donne ieri ha mandato in onda l’addio di Alessandro Graziani al Trono Classico. Il corteggiatore aveva ormai compreso l’amara verità, ovvero che la tronista Giovanna Abate nonostante gli voglia un gran bene, non lo sceglierà per iniziare al di fuori del programma una relazione. In quanto è molto più orientata ad iniziare un percorso di vita con Sammy Hassan o con il suo, non più, corteggiatore misterioso Davide Basolo.

Per questo motivo, Alessandro ha scelto di eliminarsi dal programma e di tornare a casa, in modo tale da poter ricominciare con la sua vita il prima possibile. Nonostante tutto, però, l’ex corteggiatore è ancora molto legato a Giovanna e per questo motivo non solo le augura ogni bene, e che la sua scelta possa dirle di sì in modo tale da renderla felice, ma anche che lui ci sarà per lei per un eventuale confronto lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5. In modo da poter parlare da soli riguardo ciò che è accaduto in questi mesi durante il loro percorso insieme.

“Non so come andranno le cose, ma nel caso non credo che la cercherò al di fuori del programma qualora dovesse ricevere un no” ha rivelato Alessandro Graziani su Giovanna Abate dopo Uomini e Donne. “Ma non ho nessuna intenzione di chiuderle le porte in faccia” ha spiegato. “Per un confronto sono sempre disponibile” ha aggiunto, rivolgendo poi il suo pensiero a Sammy, convinto che sarà lui la scelta della tronista.

“Devo ammettere che iniziavo a non sopportare più l’atteggiamento infantile di Sammy” ha confidato Graziani, che già sul suo profilo Instagram si era lasciato andare ad uno sfogo contro Sammy. “Io sono convinto che sarà lui la scelta di Giovanna e nonostante non faccia altro che ripeterle che le dirà di no, spero possa cambiare idea e che le dica di sì” ha concluso l’ex corteggiatore che per la sua Giovanna vuole soltanto il meglio.

La bontà d’animo di Alessandro ha particolarmente colpito il pubblico del piccolo schermo che lo ritiene davvero interessato, a differenza di molti altri, alla tronista che corteggia. Per questo motivo spera che la redazione possa sceglierlo come prossimo tronista.

Alessandro Graziani si sbilancia sulla rottura di Pago e Serena dopo Uomini e Donne: “Non c’entro”

Alessandro Graziani, durante il corso dell’intervista, non poteva di certo non fare accenno alla recente rottura tra Serena Enardu e Pago. Il bel corteggiatore, prima di approdare al Trono Classico, fece il suo debutto a Temptation Island Vip nel ruolo di tentatore. Tentatore che catturò l’interesse di Serena, tanto da spingerla a voler chiudere il rapporto con l’artista sardo.

I due, dopo un periodo in cui sono stati divisi, e Serena conosceva Alessandro, hanno deciso di ritornare insieme, provando a ricostruire il loro rapporto tra le mura del Grande Fratello Vip, ma recentemente hanno annunciato di essere nuovamente arrivati al capolinea e che non hanno più intenzione di far parte ognuno della vita dell’altro.

In molti hanno subito pensato che Serena fosse ritornata dal suo tentatore, ma le cose non stanno affatto così ed a confermarlo è lo stesso Alessandro durante il corso dell’intervista.

“Come ho sempre detto anche in passato, sono certo di non essere mai stato io il motivo della loro separazione” ha precisato Alessandro Graziani sulla rottura di Serena e Pago, tra l’altro lui ha recentemente dichiarato di essere tornato a vivere da quel momento. “Non so dirvi perché si sono lasciati di nuovo, perché io mi sono imposto di non cercarla più da gennaio circa” ha spiegato l’ex corteggiatore. “Ma non credo di essere io uno dei loro problemi” ha aggiunto.

In effetti quanto dichiarato da Alessandro Graziani dopo Uomini e Donne corrisponde anche da quanto la coppia, ormai scoppiata, ha rivelato in passato, confermando che i loro problemi non avevano nulla a che fare con la relativa partecipazione a Temptation Island Vip, ma che le lacune del loro rapporto risalgono a molto tempo prima. Il programma le ha solamente portate a galla, visto che entrambi provavano ad ignorarli in più di un’occasione.

Alessandro, intanto, è pronto a ricominciare con la sua vita e il pubblico riserba ancora la speranza di poterlo rivedere negli studi Elios di Roma ma in una veste completamente diversa. La redazione ascolterà la richiesta del pubblico e Alessandro Graziani sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Tra l’altro quest’edizione del programma è quasi giunta al termine e a breve ci sarà la scelta di Giovanna Abate.