Serena Enardu | Fan le chiede di Paolo Ciavarro e Clizia: lei sbotta

Serena Enardu, durante una diretta su Instagram, ha sbottato con un fan che le ha chiesto cosa pensasse della presa in giro di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Live Non è la d’Urso.

Serena Enardu ha deciso di dedicarsi ad una diretta con i suoi fan su Instagram durante le scorse ore, in compagnia di un suo caro amico: Stefano.

Durante il corso della diretta, i suoi fedeli sostenitori le hanno fatto un po’ di domande, purtroppo inevitabili, sul periodo che sta passando, ma tra una curiosità e l’altra, un fan le ha chiesto cosa ne pensasse di quello che è successo con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso. L’influencer, però, non ha reagito benissimo ed ha subito sbottato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Clizia Incorvaia commenta la prima notte d’amore con Paolo Ciavarro

“Ma voi credete in un momento come quello che sto vivendo ora possa mai dedicare un pensiero a questa storia?” ha sbottato Serena, che di recente si è lasciata andare ad un’amara confessione. “Zero!”

Serena Enardu ha sbottato con un fan che le ha chiesto di Paolo e Clizia, ma il suo amico Stefano è prontamente intervenuto per fare chiarezza sulla situazione. “Ragazzi per Serena non è stato un anno facile” ha spiegato. “Ha tirato tante forze fuori per recuperare una persona e non mi aspettavo potesse avere tutta questa forza dentro di sé” ha concluso, provando a far capire il motivo per cui la Enardu ha reagito in questo modo.

Serena Enardu dopo la rottura con Pago svela: “Vorrei un compagno”

Serena Enardu, durante il corso della diretta con i suoi fan, si è anche lasciata andare ad una confessione sul suo futuro, rivelando che dopo la rottura con Pago vorrebbe al suo fianco un uomo che sappia trasmetterle leggerezza, visto che per il resto è felice che ha attualmente.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Zequila contro Sossio: “Lo invito a prendere un dizionario”

“Non posso nascondervi che al mio fianco vorrei un compagno che sia in grado di trasmettermi leggerezza” ha rivelato Serena dopo la rottura con Pago, tra l’altro lui ha rivelato di essere ricominciato a vivere. “Sarebbe la ciliegina sulla torta, perché la torta c’è già” ha spiegato la Enardu. “La torta è mio figlio, che è fantastico” ha aggiunto. “Ho un lavoro che mi piace, tanti hobby e un tetto sopra la testa” ha concluso. Senza dimenticare ovviamente l’affetto dei fan che non l’hanno mai abbandonata in un momento delicato come quello che sta vivendo.

Purtroppo i fan devono farsene una ragione, la storia d’amore tra Serena Enardu e Pago è ufficialmente arrivata al capolinea.