Pago smaschera Serena Enardu: “Ha mentito, non era solo un flirt”

Pago ha smascherato Serena Enardu, raccontando nel suo libro Vagabondo per amore di come ha scoperto che la sua ex lo ha mentito in merito al suo rapporto con Alessandro Graziani, conosciuto durante l’esperienza a Temptation Island Vip.

Pago e Serena Enardu si sono ufficialmente detti addio qualche settimana fa e, almeno per il momento, non hanno nessuna intenzione di voler far incrociare di nuovo le loro strade. Tutt’altro. I motivi della rottura, almeno fino a ieri, apparivano poco chiari agli occhi del pubblico del piccolo schermo, in quanto lei continuava a dire che non era successo nulla, se non una brutta lite causata da una mancanza di fiducia da parte del cantante. Mentre lui aveva dichiarato che era successo qualcosa di grave che lo aveva spinto a rinunciare a lei, ma senza sbilanciarsi più di tanto.

Oggi, grazie al settimanale Chi, è possibile scoprire la verità sulla loro rottura. O almeno la versione del cantante che nel suo libro, Vagabondo per amore, ha raccontato per filo e per segno quello che è accaduto tra loro.

Il libro racconta la vita di Pacifico Settembre che dopo la rottura con Serena, ha deciso di riscrivere il capitolo a lei dedicato raccontando il motivo per cui si sono detti addio. Anche se la Enardu lo ha accusato di usarla per vendere qualche copia in più.

Qual è il motivo che ha spinto il cantante a separarsi dalla sua amata? Serena Enardu ha mentito Pago sul suo rapporto con Alessandro Graziani. I due avrebbero avuto una vera e propria storia e non soltanto un flirt come lei gli aveva confidato, ma dietro c’è molto di più.

Serena Enardu | La lettera di Pago sul loro addio e il retroscena su Alessandro Graziani

Serena Enardu, secondo quanto racconta Pacifico Settembre nel capitolo a lei dedicato pubblicato in anteprima in un estratto dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, durante il periodo di quarantena era tornata ad essere la stessa di quando avevano iniziato ad avere problemi. Serena, sempre stando a quanto racconta il cantante, era assente. Poco incline al dialogo ed ad ogni contatto fisico, così da far tornare dubbi nella mente di Pacifico, visto che la vedeva sempre attaccata al telefono.

Così un giorno, quando lei è andata in bagno e ha lasciato il telefono incustodito, lui lo ha controllato ed è andato sulla chat whatsapp con Alessandro Graziani, che aveva dichiarato di non essere lui il motivo della rottura tra i due, ed ha scoperto che Serena ha avuto una storia con lui e non un flirt come lei gli avrebbe confidato, ma non solo.

Serena Enardu ha avuto una storia con Alessandro Graziani e continuava a sentirlo mentre provava a riconquistare Pago. Il cantante avrebbe confrontato anche le date dei messaggi e tutto sembra purtroppo corrispondere.

Pago è deluso da Serena Enardu e dopo aver scoperto quella che sembrerebbe essere la triste verità ha gettato il telefono di lei nel lavandino dando inizio alla discussione che li ha portati a dirsi addio. Almeno per il momento, l’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito non replicare alla versione dei fatti data dal cantante che come prevedibile sta facendo discutere e non poco.