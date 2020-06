Giulia De Lellis e Andrea Damante si sposano: la proposta di lui

Giulia De Lellis nelle scorse ore avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo compagno Andrea Damante. I due, conosciutesi al Trono Classico di Uomini e Donne, hanno intenzione di fare sul serio.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una delle coppie più popolari degli ultimi anni. Conosciuti negli studi di Uomini e Donne, i due ne hanno fatta di strada e per qualche tempo, come i più informati ricorderanno bene, si sono anche separati provando a ricominciare le loro vite con altre persone ma il sentimento che li legava, e li lega, è così forte che non ha potuto fare altro che riunirli ancora una volta.

La coppia, però, ora più che mai è intenzionata a fare le cose sul serio e secondo quanto riportato dal settimanale Chi, che ormai li becca nei momenti più importanti della propria vita, il bel dj veronese avrebbe chiesto all’esperta di tendenze di sposarlo!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Beatrice Valli | In slip dopo 2 settimane dal parto | Fisico già al top

Andrea Damante ha chiesto a Giulia De Lellis di sposarlo e lei gli avrebbe detto di sì. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato quella che sembrerebbe essere la proposta dell’ex tronista di Uomini e Donne, ma i diretti interessati non hanno ancora replicato di fronte a tale indiscrezione. Sarà per questo che negli scorsi giorni hanno deciso di allargare la famiglia?

Andrea Damante ha chiesto la mano di Giulia De Lellis: la paparazzata di Chi

Galeotto fa il settimanale Chi che già quando nell’aria si respirava di un probabile ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, li aveva immortali insieme, intenti a fare la spesa sotto casa dei genitori di lei a Pomezia. La coppia, infatti, ha trascorso insieme il periodo di quarantena e ora convive a Milano, dove sembra voler continuare la propria vita.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici Speciali | Irama prima della finale ammette: “Non volevo partecipare”

I fan più attenti, nelle scorse settimane, hanno perfino notato che i due portavano delle fedine, come a voler suggellare il loro amore, ma né Andrea Damante né l’esperta di tendenze, che a breve debutterà come conduttrice, hanno confermato o meno la segnalazione dei loro fedeli sostenitori. Dopo di tutto, libro sulle corna a parte, la coppia è sempre stata abbastanza riservata sul loro rapporto.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sposano e i loro fan non potrebbero che esserne più contenti. Certo, come anticipato, loro non hanno ancora confermato la notizia trapelata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ma quest’ultimo ha sempre rivelato notizie su di loro che si sono scoperte essere vere e, come i fan più attenti ricorderanno bene, la notizia delle loro nozze era spuntata in rete anche durante il periodo di quarantena.