La Regina Elisabetta e le sue “sane” abitudini | 4 drink al giorno

Stesso drink, stessa ora: è una delle fissazioni delle Regina Elisabetta, una donna abitudinaria e carica di curiose fissazioni.

Gli anni passano, le mode cambiano, le icone fashion e non solo si avvicendano ma lei è sempre sulla cresta dell’onda.

La Regina Elisabetta II è una sorta di forza della natura: sempre impeccabile, sempre con quell’occhio vispo indagato, lei sembra poter sconfiggere anche lo scorrere del tempo a suon di cappelli e completino variopinti.

Ma come fa?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Regina Elisabetta | Lontano dalle scene fino alla fine del Coronavirus

Sei suoi segreti, di bellezza e non solo, si è molto discusso negli ultimi anni e ne è emerso il ritratto di una donna largamente abitudinaria e la cui vita appare costellata da piccole, qualche volta, buffe fissazioni.

La Regina Elisabetta che vuole sempre la sua torta al cioccolato mentre rifiuta invece a priori pasta, patate e aglio.

«Con la banana la regina fa così: la taglia in senso verticale per tutta la lunghezza e poi la riduce in piccole fette da mangiare con la forchetta. – ha spiegato Darren McGrady, il cuoco reale – Inoltre non serviamo mai nulla con aglio o cipolla. Non serviamo neanche carne a cottura media, a lei piace ben cotta».

Anche in fatto di bevande però la Regina Elisabetta pare avere le sue ferree condizioni.

The Indipendent ha fornito una descrizione della tipica giornata a tavola di Sua Maestà, soffermandosi sul suo non scendere mai sotto i 4 drink alcolici al giorno.

Regina Elisabetta, ogni giorno gli stessi 4 drink alla stessa ora

A quanto pare la Regina Elisabetta II indugia in almeno 4 drink alcolici al giorno, avendo cura di distribuirli lungo l’intera giornata così da non rimanere mai disidratata.

Ma che cosa ama bere e, soprattutto, quando? The Indipendent risponde anche a questo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Harry e Meghan | La reazione sconvolgente della Regina Elisabetta

La mattina si fa preparare dal suo chef di fiducia un gin con Dubonnet, un vino aromatizzato, con tanto ghiaccio e una fetta di limone.

A pranzo poi indugia in un bicchiere di vino che, come si suol dire, fa sempre buon sanguetta che in caso di sangue blu.

Per cena infine Sua Maestà sceglie sempre un Martini, perfetto per rilassarsi dopo un’intensa giornata di impegni regali.

Infine, prima di andare a dormire, ci sta benissimo un brindisi con un calice di champagne, come potrebbe del resto la Regina accettare di meno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Regina Elisabetta | Tutti i dettagli sull’incoronazione di 67 anni fa

Abitudini salutari? Be’ certo non convenzionali ma Sua Maestà ha già superato i 90 e dunque possiamo quantomeno asserir che per lei l’iter alcolico in qualche modo funziona.

Per noi comuni mortali però meglio non indugiare in eccessi alcolici che, come spesso vi abbiamo ricordato, ad esempio in Ecco perché smettere di bere alcolici aiuta la salute, possono portare più a problemi che vantaggi.

Del resto di Regina Elisabetta ce n’è una e solo una.