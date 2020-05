Regina Elisabetta | Lontano dalle scene fino alla fine del Coronavirus

La Regina Elisabetta rimarrà a Windsor fino a nuovo ordine: tornerà a Bukingham Palace solo quando il Coronavirus sarà sconfitto. Cosa accadrà nel frattempo?

Nel corso del suo lunghissimo regno (ben 68 anni consecutivi) non era mai accaduto che la Regina Elisabetta II annullasse tutti i suoi impegni fino a data da destinarsi.

Si tratta di una misura eccezionale esattamente come il discorso alla nazione che la sovrana ha tenuto poche settimane fa, per incoraggiare il popolo britannico durante le difficoltà dovute alla pandemia.

Questa situazione assolutamente particolare e senza precedenti apre una serie di interrogativi sulla gestione della famiglia reale in assenza della Regina.

Chi farà le veci di Elisabetta? Sembra che finalmente sia giunto il momento di Carlo.

La Regina Elisabetta fuori dai giochi per il Coronavirus: Carlo riuscirà a essere Re?

Esattamente come sua madre è la regina britannica più longeva della storia, il Principe Carlo è l’uomo che ha tenuto per più tempo il titolo di Principe del Galles.

Ormai in età avanzata, Carlo ha atteso per tutta la vita che sua madre decidesse di abdicare per cedergli il trono.

Come si sa però la Regina Elisabetta, che da poco ha fieramente attraversato il traguardo dei 94 anni, ha giurato solennemente che non lascerà mai il trono prima della propria morte.

Il motivo di questa promessa sta nella storia familiare della Regina: suo padre divenne Re a seguito dell’abdicazione di suo fratello maggiore Edoardo VIII, che non venne mai nemmeno incoronato.

Trovandosi a ricoprire il ruolo di Re senza preavviso, il padre della Regina Elisabetta soffrì moltissimo la pressione sociale e questo, probabilmente, contribuì a portarlo a una morte precoce.

Per questo motivo Elisabetta ha sempre osservato con grandissimo impegno tutti gli obblighi del monarca e ha giurato a se stessa di non abdicare.

L’epidemia di Coronavirus ha però rimescolato le carte in tavola. La Regina rientra nella cosiddetta fascia a rischio, alla quale in realtà appartiene anche il Principe Carlo.

Per questo motivo nelle scorse settimane Elisabetta è stata costretta a lasciare Buckingham Palace per trasferirsi nel Palazzo Reale di Windsor assieme al Principe Filippo.

Mentre si rincorrevano voci incontrollate sulla presunta morte del Principe Filippo, mentre il Principe Carlo si ammalava di Coronavirus e poi guariva, Elisabetta è sempre rimasta in disparte, facendosi vedere dai suoi sudditi soltanto in occasione del suo quinto, storico discorso alla nazione e per le celebrazioni del VE Day, cioè il Giorno della Vittoria in Europa delle forze alleate contro i nazisti. Quest’anno infatti, in occasione del 75° anniversario, Elisabetta ha tenuto un discorso di commemorazione.

Oltre a questo, la Regina eviterà accuratamente di entrare in contatto con la folla o anche solo con persone estranee fino a che non sarà stato dichiarato il cessato allarme sanitario.

Nel frattempo, la famiglia reale in queste settimane ha fatto affidamento principalmente su William e Kate, che sono rimasti in contatto con i propri sudditi grazie a numerose videochiamate realizzate con vari enti benefici.

Se l’assenza della Regina dovesse protrarsi, però, il Principe Carlo potrebbe trovarsi, finalmente, a regnare sull’Inghilterra al posto della propria madre, svolgendo per qualche tempo il ruolo di Re.

C’è comunque da tener presente che, data l’età avanzata di Carlo, il suo sarà comunque un regno di transizione: il vero, futuro erede della Corona attualmente è William.