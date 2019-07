A dirlo è uno studio condotto su più di 10.000 persone: smettere di bere alcolici o addirittura essere astemi aiuta la salute mentale. Ecco perché..

La risposta, come spesso accade, sta nel mezzo: limitare o moderare il consumo infatti, secondo questa ricerca, porterebbe già a dei miglioramenti della nostra salute mentale.

Lo studio è stato coordinato dall’Università cinese di Hong Kong insieme all’Università di New York: i ricercatori hanno voluto approfondire il tema su un gruppo consistente di persone per capire quali avrebbero potuto essere gli impatti.

Nonostante gli studi in merito siano tanti e a volte contrastanti, ciò che c’è di certo è che “la maggior parte dei risultati scientifici suggeriscono cautela nel raccomandare un consumo moderato di alcolici come parte di una dieta salutare“, come sottolineato da Michael Ni, ricercatore all’Università cinese di Hong Kong.

L’obiettivo dello studio attuale era proprio quello di capire se anche solo il consumo moderato fosse consigliabile: proprio per questo sono state coinvolte 10.000 persone dalla Cina e dagli U.S.A., uomini e donne, che si sono offerti ad essere “analizzati” per 4 anni.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno su tutte le notizie delle categorie salute e benessere, psiche, CLICCA QUI!

Bere alcolici influisce sulla salute mentale. Ecco come e perché

Le persone volontarie erano perlopiù astemie, consumatori occasionali o comunque bevitori assolutamente moderati (ovvero assumevano meno di 14 drink a settimana se uomini, e meno di 7 a settimana se donne).

Ciò che è stato riscontrato è che sia gli uomini che le donne astemi da sempre possono rilevare il maggior benessere mentale. Terminati i 4 anni inoltre, le donne che hanno smesso di bere hanno raggiunto un livello di salute mentale elevato (questo dato si è rivelato valido sia per le donne cinesi che per quelle americane).

Diverso invece il dato degli uomini, che rileva una maggiore salute mentale in chi è ex bevitore e ha smesso costantemente di bere. I motivi? Probabilmente il raggiungimento di questo stato migliorativo è dovuto all’annullamento della neurotossicità dell’alcol nel nostro corpo e anche a motivi psico-sociali, come la riduzione di eventi stressanti e di conflitti, sia in famiglia che sul lavoro.

Da Wired.it

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Questo è ciò che accade al tuo corpo se non consumi alcol per un mese

Alcol e rischio ictus: ecco come le cose sono collegate

Il vino aiuta la salute mentale: ecco perché