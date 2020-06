Stefano De Martino | Jeremias Rodriguez tuona: “Non è amore”

Stefano De Martino sembrerebbe essere il destinatario di una frecciatina di Jeremias Rodriguez. I fan hanno subito pensato che il fratello di Belen si riferisse con le sue parole alla crisi tra i due.

Che Stefano De Martino e Belen Rodriguez stiano attraverso un periodo di crisi non è di certo un mistero. A confermare la notizia fu la stessa conduttrice di Tu sì que vales che sul suo profilo Instagram pubblicò un video in cui raccontava che tra lei e il ballerino non era di certo un momento felice, dovuto anche alla distanza che li separa visto che lui si trova a Napoli per lavorare alla nuova edizione di Made in Sud.

A parte le dichiarazioni dei due diretti interessati, i loro fedeli sostenitori si aspettavano un commento anche da parte dei fratelli della Rodriguez, visto che sono volti noti al grande pubblico.

Cecilia, almeno per il momento, ha preferito il silenzio, mentre Jeremias Rodriguez sembrerebbe aver lanciato una frecciatina al matrimonio di sua sorella e del ballerino, che di recente ha ribadito che non vuole parlare dell’argomento.

Jeremias ha scritto una strana frase, facendo riferimento alla differenza tra avere qualcuno al proprio fianco ed amarla, frase che è sembrata essere agli occhi degli utenti della rete una vera e propria frecciatina a De Martino.

Jeremias Rodriguez ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino? I fan non sembrano avere dubbi a riguardo, anche se lui non ha fatto nomi.

Jeremias Rodriguez lancia una frecciata a Stefano De Martino dopo la crisi con Belen?

Jeremias Rodriguez, come anticipato, si è lasciato andare ad una frase che sembrerebbe essere indirizzata in tutto e per tutto a suo cognato Stefano De Martino, anche se il fratello minore di Belen ha preferito non fare nomi su Instagram, ma ecco cosa si è lasciato sfuggire:

“Quando ami qualcuno devi sapere che amare e avere non sono la stessa cosa” ha scritto Jeremias Rodriguez su Instagram, facendo nascere il sospetto che il suo pensiero sia rivolto alla crisi tra Belen e Stefano, tra l’altro negli scorsi giorni si è parlato di una forte lite della coppia sentita dai vicini.

Nonostante le frecciatine e le continue indiscrezioni, il pubblico continua a sperare che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino possa presto tornare il sereno.