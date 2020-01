Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la separazione dalla famiglia reale: la reazione della Regina Elisabetta è sconvolgente.

La Regina Elisabetta è rimasta sconvolta dall’annuncio del Principe Harry e di Meghan Markle di separarsi dalla famiglia reale per condurre una vita più normale. A riferirlo è Vanity Fair che riporta alcune indiscrezioni raccolte dalla BBC secondo le quali la regina sarebbe fortemente delusa da quello che è il nipote prediletto.

Harry e Meghan si separano dalla famiglia reale, la reazione della Regina Elisabetta: “è sconvolta, l’annuncio avrà ripercussioni sull’istituzione monarchica”

Meghan Markle, in poco meno di due anni (il 19 maggio 2020 festeggerà il secondo anniversario di matrimonio con il Principe Harry) è riuscita a monopolizzare le attenzione dei giornali di tutto il mondo. L’annuncio con cui, insieme a Harry, ha annunciato l’intenzione di separarsi dalla famiglia reale, però, ha scatenato un vero e proprio terremoto in Inghilterra.

La più sconvolta da tale decisione è la Regina Elisabetta. «La sovrana è davvero sconvolta perché un simile annuncio non tiene conto delle ripercussioni che può avere sull’istituzione monarchica», ha rivelato un insider alla BBC.

“Loro hanno commesso un grave errore: non hanno informato prima la Regina e nemmeno Carlo prima del loro annuncio. La famiglia ha scoperto tutto dalla tv e i media. Non riesco a pensare a un esempio del passato in cui [la famiglia reale] è stata così esposta. La sovrana è davvero amareggiata e delusa dal comportamento del nipote e della moglie, devo dire che è anche molto irritata”, ha spiegato Jonny Dymond, corrispondente reale per la BBC.



Una fonte reale ai microfoni del Daily Mail ha aggiunto:

“È profondamente ingiusto per la Regina, non merita di essere trattata in questo modo. – ha fatto sapere la fonte reale – La famiglia aveva capito che Meghan e Harry volevano fare qualcosa di diverso ed era disposta ad aiutarli. Hanno avuto il matrimonio che volevano, la casa che volevano, l’ufficio che volevano, i soldi che volevano, lo staff che volevano, i tour che volevano e avevano il sostegno della famiglia. Cosa vogliono di più?.

Perché non avvisare sulla volontà di fare un annuncio pubblico? Anche lo staff di Palazzo non ha gradito l’annuncio. Meghan e Harry hanno pianificato tutto segretamente. Il loro fedele team si sente tradito, loro si sentono pugnalati alle spalle”.