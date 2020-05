Serena Enardu fa un’amara confessione dopo la rottura con Pago

Serena Enardu dopo aver comunicato la fine della sua storia d’amore con il cantante Pago, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad un’amara confessione su Instagram.

Serena Enardu, qualche settimana fa, ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori comunicando loro su Instagram della fine della sua storia d’amore con il cantante Pago.

A nulla, purtroppo, sono serviti gli sforzi dei due di ricostruire il loro rapporto all’interno della casa del Grande Fratello Vip visto che poco dopo il termine di quell’esperienza, a causa di un brutto litigio, hanno deciso di separare le loro strade. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante tutto, continua con la sua attività sui social. Per questo motivo i suoi fan le hanno chiesto a gran voce di poter fare una diretta insieme sui social, ma lei non ha potuto accontentare questa loro richiesta facendo poi un’amara confessione. Che cosa ha rivelato?

Serena, che qualche giorno fa si è scagliata contro Pacifico Settembre, ha rivelato che l’intento delle sue dirette è quello di portare loro un po’ di allegria e di spensieratezza e in questo momento, a causa della rottura, non è in grado di fare ciò.

Serena Enardu ha fatto un’amara confessione ai suoi fan su Instagram dopo la rottura con Pago e loro hanno compreso i motivi per cui lei ha scelto di staccare la spina per un po’.

Serena Enardu dopo la storia con Pago ammette: “Un momento pesante”

L’ex tronista Serena Enardu ha precisato che almeno per il momento non si sente di affrontare questo tipo di interazione con i suoi fan, visto il periodo che sta affrontando a causa della rottura con Pago. Anche perché, per quanto possibile, sta provando a distrarsi e non a pensare continuamente su ciò che è successo tra lei e il cantante e sa bene che qualora accettasse di fare una diretta con i suoi fan una domanda su di lui ci sarebbe sicuramente. Così come un commento amaro sulla loro storia che al momento non ha ne la forza ne la voglia di leggere.

“So che per molti le dirette sono un momento di svago e gioco, ma vi assicuro che spesso non lo è” ha chiarito Serena Enardu su Instagram. “Fare questo tipo di attività, quando il proprio umore non è alle stelle, è davvero impegnativo” ha proseguito l’ex concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. “Voglio farle con lo scopo di regalarvi momenti di leggerezza, quindi quando non posso preferisco evitare”.

“So bene che sarebbe impossibile evitare determinate domande o commenti, quindi preferisco concentrarmi sul fare cose che possano in qualche modo distrarmi dal momento che sto vivendo” ha confidato Serena, tra l’altro di recente la sua gemella Elga Enardu ha confidato come sta davvero dopo la rottura.

Serena Enardu dopo la rottura con Pago non sta passando di certo un bel periodo, mentre il cantante ha preferito non sbilanciarsi più di tanto concentrandosi esclusivamente sulla sua carriera, visto che a breve pubblicherà il suo nuovo singolo e il suo primo libro.