Wanda Nara | Indizio social su Icardi: torna in Francia o resta in Italia?

Wanda Nara torna a stuzzicare gli appassionati di calcio e i followers di Instagram. Nelle settimane prima dell’apertura del calciomercato, la showgirl lancia un indizio social che potrebbe riguardare il futuro di Mauro Icardi.

Wanda Nara torna, come ogni estate, a far parlare di sé. Non c’entra solo il suo fascino, la sua bellezza dalle forme alquanto generose e il suo charme in grado di conquistare i followers. Un altro vero e proprio motivo d’interesse per gli affezionati che seguono Wanda anche per motivi professionali – lei, infatti, è persino procuratrice sportiva – è il destino che attende Mauro Icardi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Wanda Nara | Mattinata bollente per lady Icardi, che fisico in bikini – FOTO

La celebre argentina, infatti, oltre ad essere modella e showgirl cura le prestazioni professionali del marito: una manager che gestisce, in parole povere, la procura e gli interessi economici dell’attaccante dell’Inter (che nell’ultimo anno ha giocato in prestito al PSG). Mauro Icardi e i nerazzurri non si sono lasciati proprio benissimo, e in questo c’entra – parzialmente ma non troppo – anche Wanda Nara.

Wanda Nara, il futuro di Icardi in un indizio social: torna all’Inter?

Ora, dopo un addio tutt’altro che sereno, le parti vorrebbero provare a ricucire uno strappo: volontà più dell’attaccante argentino e della sua moglie-manager che dell’Inter. I nerazzurri, infatti, preferirebbero piazzarlo ancora un anno in Francia – a Parco dei Principi Icardi si è fatto amare a suon di ottime prestazioni – ma 70 milioni (cifra pattuita per il riscatto del prestito con il PSG) sono troppi.

Quindi, c’è da imbastire una nuova trattativa, tessere un’altra tela di mercato che possa soddisfare chiunque e garantire un’estate di curiosità agli appassionati: il primo tassello del mosaico l’ha evidenziato proprio Icardi, alimentando i rumors dei tifosi con quel “Buongiorno Milano” con vista su San Siro di qualche giorno fa. Con l’Inter, dunque, non è ancora finita. Parigi resta la priorità, ma Mauro un tentativo di rappacificazione lo vuole fare: non è un caso, infatti, nemmeno l’acquisto di una nuova casa molto vicina alla sede d’allenamento dei nerazzurri. Tradotto: “Appiano Gentile è casa mia”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Wanda Nara | Amore in quarantena, tenerezze con Icardi sul lago di Como – FOTO

Parole, soltanto parole, per citare Mina e Alberto Lupo. La vera volpe, però, è Wanda Nara che prima manda in visibilio i fan con una foto che evidenzia la prosperità delle sue forme, con un décolleté mozzafiato, ma la vera chiave di lettura – in qualche modo rivelatrice – è nella didascalia che accompagna lo scatto: “Ho fatto un ottimo lavoro, ora aspetto buone notizie. Presto a grandi livelli”, si legge. La chicca finale è quel saluto in francese: “Au revoir”. Arrivederci, può voler dire tutto e niente: c’entra Icardi? L’attaccante torna a Parigi (indizio lasciato intendere forse dall’idioma utilizzato) o resta all’Inter (arrivederci, in fin dei conti, potrebbe essere rivolto anche ai nerazzurri a cui è impossibile – almeno per Mauro – dire addio)? L’indiscrezione è stata lanciata ai post(eri) – è il caso di dirlo – l’ardua sentenza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Wanda Nara | Lady Icardi fascinosa dopo l’allenamento, la foto è virale