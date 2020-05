Uomini e Donne | Gianni Sperti rimprovera Giovanna: “Non porti rispetto”

Uomini e Donne | Gianni Sperti, durante il corso del Trono Classico, ha accusato Giovanna Abate di non portare rispetto agli altri corteggiatori per il modo in cui si comporta con Sammy Hassan.

Giovanna Abate è l’unica sopravvissuta al Trono Classico di Uomini e Donne. La tronista, sin dai tempi del format ai tempi del coronavirus, è stata l’unica scelta tra i vecchi protagonisti ad essere stata scelta dalla produzione per proseguire con il suo percorso all’interno del dating show di canale 5 di Maria De Filippi.

L’Abate, che è agli sgoccioli del suo percorso, ha deciso di continuare la sua conoscenza con Sammy Hassan ed Alessandro Graziani ed intrapreso una nuova con l’Alchimista e nonostante lei abbia più volte dichiarato di non avere un’idea precisa di chi sia la scelta, Gianni Sperti e il pubblico del piccolo schermo sono esattamente convinti del contrario. Per quale motivo? Credono sia innegabile l’interesse della ragazza verso Sammy, visto che gli permette di sbilanciarsi troppo, spesso esagerando, mentre se lo avrebbe fatto qualcun altro lei lo avrebbe già eliminato da tempo.

Per questo motivo, Gianni ha rimproverato Giovanna, nonostante non abbia mai nascosto di provare una particolare simpatia nei suoi confronti, accusandola di non portare rispetto agli altri corteggiatori in quanto sarebbe parecchio presa soltanto da Sammy.

“Se Sammy ti sta smuovendo così tanto, vuol dire che in questo momento non stai portando rispetto agli altri ragazzi” ha osservato Gianni Sperti contro Giovanna Abate a Uomini e Donne, che di recente si è lasciato andare ad uno sfogo sul coronavirus. “Guarda, in studio è entrato Alessandro per te, ma tu lo stai completamente ignorando perché sei così ancora così presa dalla discussione con Sammy” ha proseguito l’opinionista del Trono Classico.

“Ma non è così, io non ho ancora una scelta” ha replicato Giovanna. “Altrimenti l’avrei fatta, credetemi” ha spiegato la ragazza, ma nessuno è sembrato crederle perché convinti che non abbia ancora scelto Sammy Hassan per paura di ricevere un sonoro no.

Alessandro Graziani spiazza Gianni Sperti a Uomini e Donne: la risposta a Giovanna Abate

Subito dopo per l’attenzione è passata ad Alessandro Graziani. Il motivo? L’opinionista Gianni Sperti gli ha chiesto se Giovanna Abate dovesse sceglierlo, cosa le risponderebbe.

Il ragazzo ha sorpreso tutti. In quanto le persone in studio si sarebbero aspettate un sonoro sì, mentre lui ha risposto con un secco no. La sua risposta, oltre a scatenare una certa reazione in Giovanna Abate, ha divertito Sammy Hassan che ha prontamente replicato: “Poi sono io quello falso, lui decantava tutto il suo amore e poi ora le direbbe di no”.

Alessandro, però, ha affermato di essere stato mal interpretato in quanto la sua risposta negativa sarebbe stata dettata soltanto da quel preciso momento, ma se dovesse valutare l’intero percorso sarebbe pronto a dirle di sì.

“Sono stato frainteso” ha chiarito Alessandro Graziani a Giovanna Abate, che di recente è stata la protagonista di un retroscena di Giulia D’Urso. “. “Intendevo in base alla puntata di oggi le direi di no, visto che mi ha completamente ignorato perché troppo presa da Sammy, ma è ovvio che sono interessato a lei” ha proseguito il ragazzo, nonostante tutti abbiano provato a fargli aprire gli occhi, visto che la tronista sembra, nonostante lei continui negare, avere le idee ben chiare. “Quanto mi faccio male io non deve essere un suo problema” ha replicato lui, che è pronto a rischiare tutto nella speranza che Giovanna ricambi il suo sentimento.

Gianni Sperti è preoccupato per Alessandro Graziani al Trono Classico, convinto che lui si stia soltanto illudendo che Giovanna possa cambiare idea, quando sembra sempre più indirizzata a voler uscire con Sammy Hassan. Anche se quest’ultimo non ha convinto nemmeno la famiglia della tronista.

La mamma di Giovanna, infatti, l’avvisata di stare bene attenta su di lui che tutto sembra tranne che interessato a lei, visto che non fa altro che ripeterle che qualora dovesse sceglierlo la sua risposta sarebbe negativa visto che in molte occasioni lei non avrebbe fatto altro che mancargli di rispetto e considerando anche che non ha mai negato che sarebbe pronto ad accettare qualora Maria De Filippi dovesse offrirgli il trono.

Chi sceglierà Giovanna Abate a Uomini e Donne non sembra essere più un mistero. Almeno per il pubblico di canale 5, visto che la tronista, che doveva essere corteggiata anche da un ex di Gemma Galgani, continua a ribadire di essere ancora molto indeciso sul ragazzo con cui provare a costruire qualcosa di concreto al di fuori del programma.