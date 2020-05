Uomini e Donne | Fabrizio Cilli, ex corteggiatore di Gemma Galgani del Trono Over, ha rivelato che sarebbe dovuto scendere a corteggiare Giovanna Abate al Trono Classico

Uomini e Donne è finalmente tornato sul piccolo schermo degli italiani per la gioia di milioni di telespettatori. Il programma, dopo soltanto la prima settimana di messa in onda, hanno fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo a causa del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, ma le sorprese non finiscono qui.

Sempre un ex corteggiatore della dama più famosa del Trono Over, Fabrizio Cilli, ha rivelato sul gruppo Facebook Blog Uomini e Donne che sarebbe dovuto scendere a corteggiatore Giovanna Abate, ma che la produzione non gli ha più fatto sapere nulla a riguardo.

Probabilmente il suo nome, detto così, non vi suggerirà molto sul suo percorso al dating show di Maria De Filippi con Gemma, ma lasciate vi rinfreschiamo la memoria.

Fabrizio è stato, prima dell’arrivo di Sirius, il corteggiatore più giovane della Galgani, sulla quarantina, che è stato smascherato da alcuni ragazzini su un treno che hanno registrato una sua conversazione in cui ammetteva di non aver alcun interesse per la dama. Appare quindi strano che la redazione, dopo che Maria lo ha cacciato dallo studio, abbia deciso di dargli una seconda possibilità ma queste le sue parole.

L’ex corteggiatore di Gemma Galgani avrebbe dovuto corteggiare Giovanna Abate al Trono Classico. Tra l’altro di recente Fanpage ha scoperto l’identità del suo Alchimista.

Uomini e Donne | Fabrizio Cilli contro Gemma e Maria De Filippi: “Che delusione!”

Fabrizio Cilli, oltre a rivelare questo retroscena riguardante Giovanna Abate, ha anche stroncato la scelta di Maria De Filippi e Gemma Galgani di permettere a Sirius, Nicola Vivarelli, di far parte del programma dedicato agli Over nonostante la sua giovane età, insinuando che il nuovo protagonista voglia soltanto prendere in giro la dama di canale 5.

“Vorrei tanto sapere, a questo punto, cosa ne pensano Gianni Sperti e tutto lo staff della De Filippi del nuovo baby corteggiatore” ha esordito l’ex corteggiatore di Gemma Galgani su Facebook, che di recente è stata attaccata da Giorgio Manetti. “Manderanno anche a lui dei bambini sul treno per registrare le sue conversazioni?” ha scritto l’ex cavaliere, insinuando che sia stata la produzione di Uomini e Donne a mandare in giro delle persone per scovare delle prove contro di lui.

La produzione del programma, come facilmente immaginabile, ha preferito non replicare di fronte a questi nuovi attacchi da parte di Fabrizio Cilli, visto che spesso e volentieri è vittima di frecciatina di ex protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.