Uomini e Donne | Enzo Capo ha umiliato Pamela Barretta al Trono Over. La dama, sotto consiglio di Maria De Filippi, ha abbandonato lo studio in lacrime.

Il Trono Over di Uomini e Donne continua a stupire, non solo il pubblico del piccolo schermo, ma anche i suoi protagonisti. Nella puntata andata in onda oggi, purtroppo, non c’è stato nessun lieto fino per la dama Pamela Barretta che dopo aver incontrato il suo ex Enzo Capo sperava di poter trovare un punto di incontro per ricominciare il loro rapporto.

Enzo non è stato dello stesso parere e dopo aver discusso in studio, è uscito chiedendo a Gianni Sperti di poter consegnare, in puntata, i vestiti alla sua ex che aveva lasciato a casa sua.

Enzo Capo ha umiliato Pamela Barretta a Uomini e Donne, facendole consegnare nella puntata di oggi una busta contenente i suoi abiti che aveva lasciato da lui.

Uomini e Donne | Pamela Barretta lascia lo studio del Trono Over in lacrime

Pamela Barretta, dopo aver ricevuto una semplice busta di carta con i suoi vestiti all’interno, è scoppiata letteralmente in lacrime, profondamente dispiaciuta dal terribile gesto ricevuto dal suo ex compagno Enzo Capo del Trono Over.

Tant’è che Maria De Filippi che aveva invitato la dama, che di recente ha rivelato di essere vittima di stalking, a vedere la puntata le ha chiesto se volesse abbandonare lo studio a causa del terribile gesto subito, visto che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Pamela Barretta ha lasciato lo studio di Uomini e Donne in lacrime, profondamente dispiaciuta per il terribile gesto ricevuto in puntata visto che non si aspettava un gesto del genere da parte del suo ex fidanzato, considerato anche che fino a poco tempo fa desiderava perfino un figlio insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un duro colpo per Pamela… #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 8 Mag 2020 alle ore 6:18 PDT

Tutti i protagonisti del Trono Over hanno categoricamente bocciato il gesto del cavaliere, ritenendolo, oltre che di cattivo gusto visto che poteva consegnarle i vestiti in privato, poco rispettoso visto il forte sentimento che sembrava legarli. “Non ti sei persa niente Pamela, stai tranquilla” ha provato a consolarla Valentina, altra dama del parterre femminile, che è rimasta scioccata di fronte a tale gesto.