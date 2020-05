Cristina Plevani | L’offesa di Salvo Veneziano: “Non hai una famiglia”

Cristina Plevani e Salvo Veneziano tornano a scontrarsi. Il siciliano è riucito (dopo vent’anni) a offendere Cristina in maniera imperdonabile.

Cristina Plevani per anni è rimasta lontana dagli schermi televisivi, preferendo una vita normale e più ritirata rispetto a quella frenetica e superficiale che inevitabilmente si lega al mondo dello spettacolo televisivo.

Nonostante questo, Cristina è stata “richiamata in causa” abbastanza di recente, a causa della partecipazione di Salvo Veneziano all’ultima edizione del Grande Fratello VIP.

La Plevani è intervenuta per commentare l’espulsione di Salvo e ha sempre affermato che il linguaggio molto diretto e a volte poco educato di Salvo è una caratteristica tipica del suo ex compagno di casa.

Nonostante questo giudizio non esattamente positivo, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha sempre dichiarato di essere piuttosto indifferente nei confronti di Salvo e di non avere niente contro di lui.

Le cose sono radicalmente cambiate dopo una recentissima dichiarazione di Salvo durante una diretta Instagram con Marina La Rosa.

Salvo Veneziano: “Cristina, perché a 50 anni non hai una famiglia?”

Salvo Veneziano si è ritrovato a parlare di Cristina Plevani durante una diretta con Marina La Rosa, che ha deciso di organizzare una serie di “chiacchierate” su Instagram con alcuni dei suoi ex coinquilini del Grande Fratello.

Il “format” di Marina prevedeva che ogni ospite “passasse il testimone” a quello successivo facendogli una domanda da cui, poi, la diretta successiva sarebbe partita.

Alla fine dell’ora di diretta che Salvo ha avuto a disposizione, Marina gli ha posto la domanda fatidica: “C’è qualcosa che vuoi chiedere a Cristina?”

Salvo, che ha inizialmente menato un po’ il can per l’aia, forse per aumentare la curiosità del pubblico, poi ha premesso di voler seppellire l’ascia di guerra che lui e Cristina hanno usato in passato l’uno contro l’altra.

In realtà l’intenzione di Salvo era completamente diversa, e il suo intento era quello di provocare Cristina su quello che evidentemente è un nervo scoperto per la vincitrice del primo Grande Fratello.

“Perché a cinquant’anni non hai una famiglia e ti sei presa ancora un altro cane? Ma il fidanzato lo trovi o non lo trovi?” ha chiesto Salvo.

La prima reazione di Marina è stata quella di coprirsi il viso con una mano, rendendosi conto che Salvo aveva letteralmente deciso di cominciare uno scontro con Cristina, ma ormai la frittata era fatta.

La Plevani, dal canto suo, ha pubblicato la domanda di Salvo sul suo profilo, proponendo i due momenti del video della diretta con Marina in cui Salvo parlava di lei.

Il commento di Cristina, come c’era da aspettarsi, non è stato affatto diplomatico. “Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge” ha scritto la Plevani, sottolineando ancora una volta che proprio la delicatezza e il garbo sono le mancanze più gravi di Salvo.

“Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido” ha continuato, sottolineando ancora una volta quanto evidentemente per lei questo sia un argomento delicato.

La Plevani ha comunque promesso di rispondere durante la diretta con Marina, affrontando l’argomento Salvo per l’ultima volta e poi chiudendolo per sempre.

Nell’ultima parte del messaggio Cristina ha voluto fare una precisazione: non aveva mai avuto qualcosa contro Salvo prima di quest’ultima uscita infelice, ma oggi è arrivata al limite della sopportazione.

Nel giro di qualche ora dalla diretta, una volta che la polemica era ormai scattata sui social, Salvo ha pubblicato su Instagram un post con un selfie e una lunga didascalia in cui spiega di non essersi pentito di niente e critica tutti coloro che lo aggrediscono sui social senza aver poi il coraggio di criticarlo dal vivo.

Naturalmente i suoi fan (che sono meno di un terzo di quelli della Plevani) hanno preso le sue parti ancora una volta e addirittura c’è chi si è spinto ad affermare che la Plevani ha voluto cogliere la palla al balzo ancora una volta ingigantendo la questione e indicandola come una mancanza di rispetto per mettersi ancora una volta nei panni della vittima.

In molti, anche quando vent’anni fa Cristina vinse la prima edizione del reality show, affermarono che il vittimismo fosse una strategia messa a punto dalla Plevani per attirare consensi.