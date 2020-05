Gemma Galgani ha parlato ai fan di Uomini e Donne del suo speciale rapporto con Ida Platano prima della messa in onda del Trono Over su canale 5.

Gemma Galgani, durante il suo lungo percorso al Trono Over di Uomini e Donne, ha particolarmente legato, non è di certo un mistero, con la dama Ida Platano, che ha abbandonato il dating show di canale 5 per proseguire nel mondo “reale” la sua relazione con Riccardo Guarnieri.

Gemma, recentemente intervistata dal settimanale dedicato al programma, ha raccontato del suo rapporto speciale con la dama, elogiandola per il suo temperamento e per la sua bellezza. Il tutto è stato condiviso anche dalla Platano stessa sul suo profilo Instagram prima della messa in onda della puntata di oggi.

“Ho deciso di parlare di te in questo momento mia cara e dolce Ida” ha premesso Gemma Galgani ad Ida Platano prima di Uomini e Donne, che tra l’altro sembra essere pronta alla convivenza con Riccardo Guarnieri. “La tua bellezza è così tanto acclamata, ma sei anche tanto dolce e tenace” ha proseguito. “Il tuo corpo rappresenta la terra in cui sei nata: calda, travolgente e passionale”.

Uomini e Donne | Gemma Galgani fa una dolce dedica ad Ida Platano: il gesto di lei

Gemma Galgani ci ha tenuto ad esaltare le doti della sua migliore amica Ida Platano di Uomini e Donne, affermando che oltre alla sua bellezza estetica, la dama possiede numerose doti che le permettono di non passare mai inosservata.

Infatti, è bene ricordare, che nonostante non faccia più parte del Trono Over, Ida rimane una delle dame più amate della trasmissione di Maria De Filippi.

“Hai una luce costante, che brilla sempre all’interno dei tuoi occhi vivaci” ha scritto Gemma Galgani del Trono Over, che di recente è stata provocata dal suo ex Giorgio Manetti. “Hai labbra sensuali ed accentuate, sei una donna che non passa inosservata” ha concluso la dama di canale 5. La compagna di Riccardo Guarnieri, nel leggere queste bellissime parole a lei dedicate, non potevate che non condividerle sul suo profilo Instagram, confermato il legame che le unisce.

Gemma Galgani e Ida Platano sono più unite che mai e non vedono l’ora di riabbracciarsi non appena sarà possibile spostarsi tra le regioni, visto che la Platano si trova a Brescia e Gemma a Roma.