GF Vip | Zequila cambia idea su Sossio | Lui non gli crede: “Chiedi scusa”

GF Vip | Antonio Zequila ha cambiato idea su Sossio Aruta, ma quest’ultimo non sembra credere ad una sola parola dell’attore e sul suo profilo Instagram gli ha lanciato una nuova provocazione.

All’interno della quarta edizione del GF Vip non è di certo un mistero che i rapporti tra Antonio Zequila e l’ex cavaliere di canale 5 Sossio Aruta non siano i migliori. Tant’è che l’attore, durante la finale di Alfonso Signorini, lo attaccò in diretta tirando in ballo il matrimonio di Sossio e la sua ex moglie, affermando che non gli pagava gli alimenti da tempo.

Ora però le cose per l’attore sarebbero decisamente cambiate, tant’è che sul settimanale Mio ha dichiarato di augurargli ogni bene possibile con il suo matrimonio con Ursula Bennardo e che le dinamiche nate all’interno della casa più spiata d’Italia nulla abbiano a che fare con la realtà.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Ciavarro e Clizia prendono in giro Barbara d’Urso: lei una furia

Sossio, che di recente ha minacciato di querele chi lo offende sui social, non è sembrato credere ad una sola parola di quanto affermato da Er Mutande, osservando che qualora credesse davvero in ciò che ha dichiarato gli farebbe delle scuse pubblicamente per aver infangato la sua persona pubblicata.

Antonio Zequila ha cambiato idea su Sossio Aruta dopo il GF Vip, ma quest’ultimo no e ha approfittato del momento per lanciargli una provocazione.

Sossio Aruta provoca Antonio Zequila dopo il GF Vip: “Auguri anche a te per il matrimonio”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Sossio Aruta, ha in un primo momento ringraziato fatti da Antonio Zequila per il suo, si spera imminente ma visti i tempi non si può mai sapere, matrimonio con Ursula Bennardo e ha pensato di ricambiare il favore augurandogli il meglio per quello che doveva organizzare con la sua compagna Marina che invece non sembra volerne sapere proprio nulla di convolare a nozze.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Enzo Capo dimentica Pamela con un’altra: “Sono single”

“Ovviamente ci tenuto a ringraziarti per gli auguri fatti per il nostro matrimonio” ha replicato Sossio contro Zequila, che di recente ha dichiarato di essere stato conteso da Mara Venier e Simona Ventura. “Anzi, ci tengo a ricambiarli anche per il tuo con Marina” ha concluso l’ex protagonista di canale 5.

Sossio Aruta ha lanciato una provocazione ad Antonio Zequila dopo il GF Vip, ma il popolo della rete sembra essere ancora una volta tutto dalla sua parte, non credendo nella buona fede di Er Mutanda.