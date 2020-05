Paolo Ciavarro e Clizia prendono in giro Barbara d’Urso: lei una furia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno preso in giro Barbara d’Urso fingendo di non essersi mai visti prima. La conduttrice di Live, invece, ha avuto le prove del contrario e li ha smascherati in diretta su canale 5.

La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è nota a tutti. I due, che si sono conosciuti durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, hanno sempre dichiarato che dal momento in cui lei ha abbandonato la casa più spiata d’Italia non sono riusciti più a vedersi. Da quel momento, infatti, sono passati ben 3 mesi.

La giovane coppia, però, sarebbe riuscita finalmente a cancellare la distanza che li separa, lei vive in sicilia lui nel lazio, e ieri finalmente si sarebbero dovuti incontrare per la prima volta sotto l’occhio vigile delle telecamere di Barbara d’Urso. Peccato che Paolo e Clizia abbiano mentito alla conduttrice e al pubblico di canale 5, incontrandosi il giorno prima per scattare la cover di un noto settimanale.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno preso in giro Barbara d’Urso, che non subirà la chiusura anticipata di Live come si è discusso negli scorsi giorni. La conduttrice, ovviamente, non ha reagito bene di fronte alla presa in giro, accusando i due di aver messo giù una sceneggiata per ingannare il suo pubblico.

“Io non ne sapevo niente” ha precisato Barbara. “Ci è arrivata oggi pomeriggio una segnalazione in cui ci hanno riferito che vi siete visti ieri per scattare la copertina di un noto settimanale” ha proseguito la conduttrice. “Io non voglio prendere in giro il mio pubblico, questa scena non ha senso” ha concluso la d’Urso, ma la replica dell’ex di Francesco Sarcina non è tardata ad arrivare.

Barbara d’Urso rimprovera Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia | Lei: “Siamo giovani, non ci siamo visti per 3 mesi”

La bella conduttrice partenopea ha subito rimproverato Paolo Ciavarro e la sua consorte, ma quest’ultima ha provato a giustificarsi affermando che realmente non si sono visti per tre mesi e che l’altro giorno è stata la prima volta che si sono visti dopo tempo.

“Barbara, per favore cerca di capirci” ha premesso Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso, che di recente ha rivelato cosa l’ha colpita di Ciavarro. “Io e Paolo non ci vediamo da tempo e abbiamo soltanto scattato questo servizio fotografico ieri, ma non abbiamo trasgredito oltre” ha proseguito la modella. “Rivederci in spiaggia era il nostro sogno e tu sei riuscita a regalarcelo” ha concluso, ma la conduttrice non è sembrata particolarmente convinta della spiegazione che l’è stata fornita in diretta, tant’è che il successivo incontro della coppia è stato piuttosto freddo rispetto a quanto si immaginava.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso hanno fatto storcere il naso al pubblico del piccolo schermo, che si sente assolutamente preso in giro dalle loro parole. I telespettatori riusciranno a perdonarli?