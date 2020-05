Barbara d’Urso si ferma: chiusura anticipata per Pomeriggio 5 e Live

Barbara d’Urso quest’anno andrà in vacanza prima. Mediaset ha scelto di chiudere in maniera anticipata Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso

Brutte notizie per i fan di Barbara d’Urso. I suoi programmi, stando quanto dichiarato dalla bella conduttrice partenopea in persona durante una diretta su Instagram con Tv Sorrisi e Canzoni, subiranno una chiusura anticipata. Quando chiuderanno?

Pomeriggio 5 chiuderà il 29 maggio, mentre il suo Live Non è la d’Urso chiuderà il 24 maggio, tra l’altro durante lo scorso appuntamento Barbara ha pianto in diretta dopo aver incontrato suo fratello dopo anni che non lo vedeva.

A confermare la notizia della chiusura anticipata è anche il portale di Pubblitalia, che segna la chiusura dei programmi per le date indicate. Una chiusura anticipata, visto che durante l’arco della scorsa stagione televisiva, la d’Urso è andata in onda fino agli inizi di luglio.

Barbara d’Urso | Perché Mediaset ha interrotto prima Pomeriggio Cinque e Live? Le ipotesi

Perché Mediaset ha bloccato Barbara d’Urso? I mal pensanti sicuramente diranno per gli ascolti, invece no visto che la bella conduttrice partenopea ha sempre portato a casa dati che hanno soddisfatto l’azienda. E’ pur vero però che i suoi programmi, rispetto allo scorso anno, chiuderanno un mese prima. Allora qual è il motivo che ha spinto l’azienda a prendere questa scelta? Visto che di recente si parlava addirittura di un doppio appuntamento serale con Live Non è la d’Urso.

Probabilmente a causa dell’emergenza del coronavirus, Mediaset ha preferito chiudere in maniera anticipata i programmi, che sono stati stravolti, in un certo senso, per dare più spazio all’informazione azzerando quasi la parte inerente all’intrattenimento e non solo.

Barbara d’Urso, che di recente è stata protagonista di un retroscena di Alberto Mezzetti, non si è mai presa un solo giorno di riposo e probabilmente sente il bisogno di staccare un po’ la spina dal suo lavoro.

Barbara d’Urso è prossima alla chiusura dei suoi programmi, visto che Pomeriggio 5 e Live andranno in onda soltanto per altre due settimane prima di procedere con la pausa estiva, ma niente paura: ritornerà, come di consueto, a settembre.