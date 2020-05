Luca Argentero rompe il silenzio dopo la nascita della figlia Nina Speranza. Le prime parole sui social: “ora capisco tante cose”.

“Ora capisco tante cose”. Con questo messaggio Luca Argentero rompe il silenzio dopo la nascita della sua prima figlia, Nina Speranza, venuta al mondo lo scorso 20 maggio e che è frutto del suo amore con Cristina Marino. Dopo i primi giorni da papà, qualcosa nella vita dell’attore è cambiato.

Luca Argentero papà: le prime parole dopo la nascita della figlia Nina Speranza

La nascita di Nina Speranza ha cambiato il modo di vedere la vita di Luca Argentero. L’attore che nei giorni scorsi ha portato a casa la sua bambina e la compagna Cristina Marino, con un messaggio pubblicato su Instagram, ha fatto capire di aver compreso molte cose ore che è diventato padre.

La paternità sta regalando un momento magico ad Argentero che, nella compagna Cristina Marino, ha trovato la donna giusta con cui formare una famiglia.

Cristina, inoltre, tornata a casa dopo aver partorito, sui social ha scritto: “Arrivare davanti alla porta di casa e trovare un giardino di fiori, entrare dentro casa e trovare una serra…ricevere tutti i vostri messaggi pieni di affetto! Grazie di cuore, Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore”.

Con la nascita di Nina Speranza, Luca Argentero e Cristina Marino che, poco prima della nascita della bambina, avevano regalato ai fans una diretta parlando del loro rapporto tra gelosie e speranze per il futuro, ha unito ancora di più la coppia.

«Santo Domingo. Cinepanettone. Io dovevo partire (per tornare in Italia, ndr), ma mi hanno sbagliato il volo, proprio sliding doors. Non lo avrei mai incontrato. Poi mi hanno detto: “Guarda, puoi partire domani”. Luca arrivava la sera, io sarei dovuta partire nel pomeriggio di quello stesso giorno. Invece, abbiamo cenato insieme e di lì è nato tutto», ha raccontato Cristina su Instagram ricordando il primo incontro.

«A me è andata benissimo, ma a lui è andata meglio. Quando mi hai presa, avevo 24 anni, ero nel fiore della mia giovinezza. Non avevo neanche un capello bianco. Quindi, è vero, io sono fortunatissima, ma ho la grandissima presunzione di dire che anche ad Arge è andata molto bene», ha concluso.