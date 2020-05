Paolo Ciavarro | Clizia Incoravaia svela cosa l’ha colpita di lui

Paolo Ciavarro è il compagno di Clizia Incorvaia. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e la modella, intervistata da Nuovo Tv, ha svelato cosa l’ha colpito del giovane conduttore di Forum.

Paolo Ciavarro, durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, ha conquistato il cuore, nonostante molti continuino a dubitare della sincerità di questo sentimento, di Clizia Incorvaia.

L’ex di Francesco Sarcina, squalificata dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini a causa di alcune sue affermazioni, recentemente intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori cosa l’ha colpita di più del figlio d’arte di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

“Cosa mi ha colpito di Paolo? Beh le nostre anime sono molto affini” ha spiegato la modella che a breve, nonostante tutto sembri andare contro di loro, rivedrà il suo amato Paolo. “Ha degli atteggiamenti da vero principe azzurro e mi ha sempre fatto sentire protetta” ha confessato l’influencer. “E’ un sentimento che non provavo da parecchio tempo per un uomo” ha concluso.

Clizia Incorvaia ha spiegato cosa l’ha colpita di Paolo Ciavarro, confermando l’immagine di principe azzurro che il pubblico da casa si era creato di lui.

Clizia Incorvaia fa chiarezza su Paolo Ciavarro dopo il GF Vip: “Non gli ho detto una bugia”

Tra una confessione e l’altra, Clizia Incorvaia ci ha anche tenuto a fare una precisazione sul suo rapporto con Paolo Ciavarro dopo il GF Vip, in quanto molti l’accusano di essere stata poco sincera nei suoi confronti mentendo sulla sua età.

“Le bugie sono ben altre non di certo questo!” ha precisato Clizia Incorvaia accusata di aver mentito sulla sua età. “Molte persone dicono bugie dalla mattina fino alla sera, in particolar modo per quanto riguarda il loro stato di felicità” ha proseguito la modella. “Paolo era semplicemente convinto che avessi soltanto tre anni in meno a lui, tutto qui”.

“Questa non è mica una bugia, poi noi non viviamo il problema dell’età” ha continuato la compagna del giovane Ciavarro, tra l’altro lui di recente ha commentato la rottura tra Serena Enardu e Pago. “Io lo percepisco come un mio coetaneo, sia a livello fisico sia a livello intellettuale” ha concluso la modella.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, tra l’altro, il 24 maggio potranno finalmente incontrarsi. I due non sono riusciti a vedere a causa della pandemia mondiale da quando lei è stata squalificata da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.