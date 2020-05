Beatrice Valli preoccupata per la figlia: “Non me l’hanno detto in ospedale”

Beatrice Valli, sul suo profilo Instagram, ha raccontato di com’è andata la prima visita di Azzurra, figlia avuta con Marco Fantini ex tronista di Uomini e Donne. Visita che l’ha preoccupata abbastanza.

Beatrice Valli, nota al pubblico del piccolo schermo e della rete per aver costruito la sua storia d’amore con Marco Fantini durante il Trono Classico di Uomini e Donne, è diventata mamma per la terza volta della piccola Azzurra.

L’ex corteggiatrice di canale 5 ha raccontato com’è andata la prima visita medica della nuova arrivata, rivelando agli utenti della rete che nonostante la piccola stia bene ha bisogno di essere operata alla lingua in quanto ha piccolo problema. Purtroppo, come ha fatto notare Beatrice, al momento della nascita nessuno le aveva comunicato questo problema. Probabilmente perché non è nulla di grave.

“La dottoressa mi ha spiegato che il problema riscontrato in Azzurra è comune a tanti bambini” ha premesso Beatrice Valli preoccupata per sua figlia Azzurra, la piccola tra l’altro non ha ancora conosciuto sua zia Ludovica. “E’ un filetto alla lingua che viene tagliato subito dopo essere nati” ha spiegato la compagna di Marco Fantini. “Potrebbe essere tagliato entro le due settimane dalla nascita, ma in ospedale nessuno mi aveva detto niente” ha proseguito. “La visita è stata traumatica, non mi aspettavo mi dicesse una cosa del genere” ha concluso.

Beatrice Valli di Uomini e Donne dopo il parto rivela: “Non è così grave”

Beatrice Valli ha poi osservato che l’intervento che dovrà subire sua figlia non è nulla di grave, ma non si aspettava di certo una notizia del genere per questo motivo in un primo momento si è subito preoccupata per la salute della piccola Azzurra.

Fortunatamente, la figlia di Marco Fantini di Uomini e Donne gode di ottima salute.

“Tutto sommato la prima visita di Azzurra è andata bene, lei sta venendo su bene” ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è pronta per un quarto figlio. “Io continuo ad allattarla al seno e sta procedendo tutto bene, però ero quasi svenuta quando mi hanno detto del taglietto alla lingua” ha poi confidato. “Ho dovuto chiamare Marco e chiedergli di raggiungermi perché psicologicamente non riesco a vedere la dottoressa che le fa il taglio alla lingua” ha concluso preoccupata.

Beatrice Valli e Marco Fantini nonostante siano preoccupati per il piccolo intervento che dovrà subire Azzurra, sono contenti che goda di ottima salute visto che non è stata una gravidanza facilissima.