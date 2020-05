Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta con la nascita della piccola Azzurra: le sorelle Eleonora e Ludovica spiegano perchè non sono con lei.

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta e accanto a lei, durante il momento della nascita di Azzurra, c‘era solo il compagno Marco Fantini. Per le norme di sicurezza previste per la gestione dell’emergenza coronavirus, Beatrice non ha potuto avere accanto a sè la sua famiglia. Sui social, però, le sorelle Eleonora e Ludovica hanno manifestato tutta la loro gioia per l’arrivo della nipotina spiegando i motivi della loro assenza.

Beatrice Valli mamma di Azzurra, la sorella Ludovica: “andare da lei in questo momento sarebbe scorretto”

Dopo aver annunciato l’arrivo in ospedale, Beatrice Valli ha dovuto aspettare diverse ore prima di poter conoscere la sua piccola Azzurra e stringerla tra le braccia. Serena e felice, poi, Beatrice ha condiviso sui social la prima foto della sua Azzurra annunciando così la sua nascita. A congratularsi con lei sono stati amici e fans, ma anche le sorelle che aspettavano con ansia la nascita di Azzurra.

“Sono in coma. Sono stata sveglia tutta la notte. Vi ringrazio per gli auguri. Poi appena Bea si riprende vi scriverà come è andato il parto”, ha detto Eleonroa Valli sui social.

“Finalmente è nata Azzurra. Benvenuta alla piccolina. Con questo, non scrivetemi perchè non andiamo a trovarla, perchè non siamo con loro. Ragazzi, non si può. Poi una bambina appena nata non ha praticamente difese immunitarie. Non sarebbe corretto. Tutti abbiamo voglia di andarle a vedere, tutti abbiamo voglia di andarle a stringere forte, ma dobbiamo portare pazienza. Sappiamo la situazione qual è e, quindi, non appena tutto ritroverà più o meno alla normalità, si spera presto, andremo”, ha fatto sapere Ludovica.

Tutta la famiglia di Beatrice, dunque, la raggiungerà per conoscere la piccola Azzurra appena la situazione lo permetterà.