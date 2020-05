Beatrice Valli sta per partorire: la compagna di Marco Fantini ha annunciato di essere in ospedale dopo la rottura delle acque: sta per arrivare Azzurra.

Beatrice Valli annuncia l’imminente nascita di Azzurra, la sua terzogenita, la seconda frutto del suo amore da Marco Fantini. Con una foto pubblicata su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere in ospedale dopo la rottura delle acque e di essere prossima al parto. Azzurra, dunque, dovrebbe nascere tra poche ore.

Beatrice Valli mamma per la terza volta

“La prossima foto sarà con Azzurra. Speriamo presto”, annuncia così l’imminente parto Beatrice Valli che ha condiviso la sua terza gravidanza sui social raccontando ai followers sia i momenti belli che quelli più difficili. Nelle scorse ore, rispondendo alle domande dei fan, Beatrice aveva spiegato che non sarebbe stata raggiunta dalla famiglia a causa dell’emergenza coronavirus ancora in atto e che Marco Fantini le sarebbe stato vicino solo durante il travaglio a causa delle disposizioni attuate negli ospedali per salvaguardare la salute di tutti i pazienti.

“Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo ne contrazioni e perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare dal Marchini che ora è a casa tutto agitato (uomini) che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedal”, ha aggiunto Beatrice che si era già recata in ospedale nei giorni scorsi pensando di partorie presto.

“Fai pure con calma, sono solo sveglia dall’una di questa notte e senza contrazioni”, ha aggiunto poi la Valli in una storia pubblicata su Instagram.

Oggi, dunque, dovrebbe essere il giorno della nascita di Azzurra che andrà a fare compagnia ad Alessandro, nato da una precedente relazione della Vali e a Bianca, nata dall’amore tra Beatrice e Marco Fantini.