Silvia Romano | Ornella Vanoni ha aspramente criticato la liberazione della giovane cooperante, affermando che il Governo ha regalato soldi ai terroristi

Silva Romano è la cooperante che è stata rapita per 18 mesi in Kenya. La giovane è stata liberata qualche giorno fa e invece di riscontrare una cera gioia per il suo ritorno in patria, in molti hanno criticato la scelta del Governo di averla liberata.

Una tra tutti, Ornella Vanoni che sui suoi profili social ha manifestato un certo malcontento nella scelta dei capi del Governo di volerla riportare a casa. Il motivo? Secondo la cantante non ci sarebbe nessun motivo per farla ritornare, visto che è apparsa così felice di stare in Kenya.

“Io mi chiedo, ma se lei stava così bene, felice, convertita e sposata, sottolineo per scelta sua” ha premesso Ornella Vanoni contro la liberazione di Silvia Romano, tra l’altro di recente il padre della cooperante ha spiegato perché si è inchinato a lei. “Per quale motivo l’abbiamo liberata?” ha chiesto retoricamente la cantante, attirando su di sé non poche polemiche.

Se Silvia Romano era così felice, convertita, sposata per sua scelta, ma perché l’avete liberata?

Ornella Vanoni contro Silvia Romano: “Abbiamo regalato 4 milioni ai terroristi”

Ornella Vanoni, oltre a criticare la scelta di riportare in Italia la giovane cooperante, ha anche bocciato il rumor in cui si mormora che il Governo abbia emesso 4 milioni di euro per farla ritornare in patria.

“Silvia poteva tranquillamente restare là e lo Stato italiano non avrebbe nemmeno regalato 4 milioni di euro ai terroristi” ha proseguito Ornella Vanoni sulla liberazione di Silvia Romano. “Mi chiedo, a questo punto, se il suo ritorno durante la festa della mamma sia causale” ha concluso la cantante, che negli scorsi giorni si è lasciata andare ad uno sfogo sulla fase 2 del coronavirus.

Lo sfogo di Ornella Vanoni, come anticipato, ha attirato non poche polemiche nei confronti della cantante, che è stata duramente criticata per le sue dichiarazioni in merito alla liberazione della giovane cooperata.