Beatrice valli sta per partorire= L’influencer in ospedale per un controllo. Marco Fantini spiega: “Azzurra ci ha fatto uno scherzetto”.

Beatrice Valli sta per partorire? Probabilmente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne conoscere la sua principessa Azzurra entro una settimana. A raccontarlo è la stessa Beatrice che, dopo una visita di controllo in ospedale, ha spiegato ai followers cos’è successo.

Beatrice Valli in ospedale: “tornerò presto. Azzurra ci ha fatto uno scherzetto”

Beatrice valli partorirà a breve. Entrata ufficialmente nel nono mese da due settimane, nelle scorse ore, dopo aver pensato di aver rotto il sacco, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è diretta in ospedale per una visita di controllo dove, dopo averla rassicurata, le hanno detto che probabilmente partorirà entro una settimana.

“Piccolo controllo, oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare… Non manca tanto ma ora torno a casa. Tornerò presto mi sa”, ha fatto sapere la Valli.

Marco Fantini che ha chiesto a Beatrice di sposarlo a Parigi, invece, ha aggiunto: “pensavamo fosse arrivata l’ora di vedere Azzurra, ma ci ha fatto uno scherzetto. Non potete capire l’ansia, ma una bella notizia me l’hanno data. Potrò entrare durante il parto, sono super felice. Adesso la Bea mi ha scritto, mi ha detto che la rilasciano perché non è ancora l’ora. Ma Azzurrina ha tanta voglia di uscire, quindi manca mi sa qualche giorno per vederla. Non vedo l’ora”.

La coppia che si è innamorata a Uomini e Donne, dunque, a breve, accoglierà in famiglia la piccola Azzurra.

Beatrice, inoltre, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha fatto sapere di aver sofferto di nausea e reflusso e di non riuscire a dormire da un mese. L’influencer, inoltre, ha svelato che allatterà la sua piccola Azzurra esattamente come ha fatto con il primogenito Alessandro, nato da una precedente relazione, e con la sorellina Bianca. Azzurra, dunque, nascerà tra pochi giorni?