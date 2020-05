Uomini e Donne | Paola Frizziero, ex protagonista del Trono Classico con Salvatore Angelucci, ha annunciato di essere incinta del suo primogenito, svelando il nome che lei e suo marito Francesco hanno scelto di dare al piccolo che a breve vedrà la luce.

Paola Frizziero è stata una delle protagoniste assolute del Trono Classico di Uomini e Donne, la sua storia con Salvatore Angelucci fa ancora sognare il pubblico del piccolo schermo nonostante siano passati anni dalla loro rottura ed entrambi sono andati avanti con le proprie vite. Tant’è che in svariate occasioni i telespettatori le hanno chiesto di ritornare in tv, ma l’ex volto di Maria De Filippi ha sempre rifiutato ogni occasione televisiva ricevuta, scegliendo di condurre una vita totalmente diversa a quella di chi ha i riflettori puntati addosso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto genitori? Parla lui

Ora Paola Frizziero di Uomini e Donne è incinta. Ad annunciarlo è la diretta interessata durante una diretta su Youtube con la San Mattia Onlus, rivelando che tra non molto diventerà mamma per la prima volta.

Paola, che non molto tempo fa è stata tirata in ballo da Teresa Cilia durante una lite con Karina Cascella, e suo marito Francesco hanno scelto di chiamare il suo primo figlio Gennaro Mattia.

Uomini e Donne | Paola Frizziero racconta com’è nato l’amore con suo marito Francesco

Paola Frizziero, tra una confessione e l’altra, ha anche raccontato com’è nato l’amore con Francesco. I due hanno approfondito la loro conoscenza durante un viaggio religioso a Gerusalemme, l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne non ha mai nascosto di essere molto devota alla religione cattolica. Viaggio in cui lui è stato in grado di abbattere ogni suo muro, tant’è che lì è nato l’amore tra loro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis ritorna al Grande Fratello Vip con Signorini: l’annuncio

“Durante un viaggio a Gerusalemme lui si è avvicinato a me, anche se io lo trattavo malissimo” ha raccontato Paola Frizziero su suo marito Francesco. “E’ stato in grado di andare oltre e da lì non ci siamo mai più separati, ci siamo prima fidanzati e dopo ci siamo sposati” ha proseguito l’ex di Salvatore Angelucci. “Siamo stati 4 anni insieme e ora stiamo per diventare genitori del nostro primo figlio” ha raccontato emozionata la beniamina del pubblico di canale 5, che ha volontariamente scelto di allontanarsi da tutto ciò che riguarda il mondo del piccolo schermo degli italiani.

Nonostante le loro vite siano andati avanti e abbiano messo su famiglia, Paola Frizziero e Salvatore Angelucci a Uomini e Donne, come anticipato, hanno fatto sognare e non poco il pubblico del piccolo schermo che a distanza di anni sogna ancora di rivederli insieme, ma le probabilità che questo riaccada sono pari a zero.