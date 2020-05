Tiziano Ferro | Brutte notizie sui concerti estivi

Tiziano Ferro torna a parlare della situazione dei concerti con un post su Instagram.

A poche ore dalle ultime notizie circa le nuove regole che entreranno in vigore a partire dal 18 Maggio, Tiziano Ferro ha condiviso un messaggio su Instagram, tornando a parlare della situazione attuale dei concerti in Italia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tiziano Ferro – 111 sulla tuta bianca: “A te mio eroe”… Cantante commosso

Il cantautore di Latina, negli ultimi mesi, ha affrontato più volte il problema che sta vivendo il mondo dello spettacolo che, a suo dire (e anche a detta di molti altri artisti), ha un po’ messo da parte la sua categoria, senza contare tutti gli addetti ai lavori che si sono trovati di punto in bianco senza lavoro e senza risposte certe per il futuro. Un appello al quale oggi ha aggiunto un nuovo messaggio rivolto ai fan e nel quale lascia intendere che la situazione non è affatto cambiata.

Tiziano Ferro parla dei concerti estivi

Come molti sapranno, Tiziano Ferro è già sceso in campo più volte per affrontare i problemi sorti dopo le restrizioni da quarantena e legati al mondo dello spettacolo e allo stop improvviso per eventi e concerti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lady Gaga piange per l’Italia. Il messaggio inviato a Tiziano Ferro

Uno stop che, come ha spiegato recentemente al programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, non riguarda solo i cantanti ma tutti gli addetti ai lavori che hanno bisogno del loro stipendio e che si sono trovati da un giorno all’altro senza un lavoro e senza risposte riguardo una possibile ripresa.

Oggi, Tiziano Ferro ha deciso di tornare sull’argomento per rispondere ai tanti fan che pare gli abbiano scritto di recente chiedendo nuove informazioni. Quello che segue è il suo messaggio, condiviso tra i post e nelle storie di Instagram.

“Per le migliaia di persone che mi chiedono dei concerti negli stadi. Stiamo aspettando nuove disposizioni governative e senza direttive non possiamo muoverci.

Le speranze che ci siano concerti quest’estate sono ridotte al minimo, direi. Ciononostante non abbiamo notizie in merito a come procedere per tutelare lavoratori e acquirenti.

Assurdo ma vero. Aspettiamo. Aspettiamo. Aspettiamo.

Ovviamente sarete i primi ad essere informati, appena una risposta arriverà. Grazie per la pazienza, che è anche la nostra.”

Un messaggio che non cela una nota polemica e tanto scoramento per la situazione in atto.

Post che Tiziano ha scelto di rendere non commentabile, lasciandolo passare come una mera informazione di servizio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tiziano Ferro, ospite di Fazio divide il web – VIDEO

Un’informazione che di certo non farà piacere ai tanti fan che speravano di poterlo vedere quest’estate e a tutti coloro che pur avendo acquistato dei biglietti non sanno ancora se o quando avverrà l’eventuale rimborso.