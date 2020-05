Tina Cipollari perde la calma prima di Uomini e Donne: “E’ orribile!”

Tina Cipollari, prima di andare in onda con il Trono Over di Uomini e Donne, ha perso la calma sul web, consigliando a tutti di stare attenti da chi ci si circonda vista la spiacevole vicenda che ha coinvolto l’attrice Gina Lollobrigida nelle scorse settimane.

Tina Cipollari è nota al pubblico del piccolo schermo per il ruolo di opinionista all’interno del Trono Classico e Trono Over di Uomini e Donne. Lo storico volto del programma di successo di Maria De Filippi su canale 5, prima di andare in onda con il consueto appuntamento quotidiano, si è lasciata andare ad un amaro sfogo sul suo profilo Instagram. Che cosa è successo?

L’opinionista di Maria De Filippi ha commentato la spiacevole vicenda che ha visto protagonista, nelle scorse settimane, l’attrice Gina Lollobrigida a cui sono stati confiscati tutti i suoi beni in quanto è stata accusata di essere incapace di gestirli.

“Quello che sta accadendo a Gina è davvero orribile, non lo auguro a nessuno” ha scritto l’opinionista, invitando il suo pubblico a fare attenzione alle persone che scegliamo di avere nella nostra vita.

Tina Cipollari ha commentato il sequestro dei beni di Gina Lollobrigida, rimanendo sconcertata da tale notizia.

Uomini e Donne | Tina Cipollari lancia un appello: “Fate attenzione”

L’opinionista di Maria De Filippi a Uomini e Donne ha approfittato del momento per lanciare un appello ai suoi fedeli telespettatori, pregandoli di aprire gli occhi in merito alle persone di cui scelgono di circondarsi.

“Vi prego di fare attenzione in merito alle persone che scegliete di mettervi intorno” ha esordito Tina Cipollari su Instagram. “Il mondo è pieno di persone senza scrupoli, pronte a tutto pur di impossessarsi del patrimonio altrui” ha osservato l’opinionista. “Aprite gli occhi” ha concluso.

Anche se alcuni hanno visto in queste sue parole un riferimento a Gemma Galgani, che è stata rimproverata di recente, che da qualche tempo è corteggiata da un uomo più giovane di lei. Sarà realmente così?

Il commento di Tina a Gina Lollobrigida ha in parte sorpreso i fan, visto che l’opinionista sul suo profilo Instagram è solita condividere soltanto frecciatine verso la sua acerrima nemica Gemma.