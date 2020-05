Coronavirus | Fabio Colloricchio e Violeta positivi: “Non contagiamo nessuno”

Coronavirus | Fabio Colloricchio, ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, e la sua compagna Violeta Mangrinyan hanno scoperto di aver contratto il virus grazie al test sierologico.

Non molto tempo fa la coppia formata da Fabio Colloricchio, noto al pubblico del piccolo schermo per il suo percorso, prima da corteggiatore poi da tronista, al Trono Classico di Uomini e Donne, e la sua compagna Violeta Mangrinyan avevano annunciato di aver avuto i sintomi del coronavirus e per questo motivo si erano auto isolati mettendosi in quarantena, rinunciando anche a delle opportunità lavorative.

La coppia, sui rispettivi profili Instagram, ha sempre affermato che in Spagna, nazione in cui vivono, non vengono fatti i tamponi a chi presenta lievi sintomi, ma si preferisce somministrarli a chi è in gravi condizioni. Per questo motivo, all’epoca, non aveva potuto ricevere nessuna certezza in merito, ma ora le cose sono drasticamente cambiate. Il motivo?

La coppia, che aveva rivelato in precedenza di avere i sintomi del covid 19, ha scelto di sottoporsi al test sierologico che ha individuato la presenza degli anticorpi all’interno del proprio organismo. Il responso, quindi, non lascia dubbi: Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan hanno avuto il coronavirus.

Coronavirus | Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan appello: “Levatevi ogni dubbio”

L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio, sul suo profilo Instagram ci ha tenuto a chiarire che lui e la sua compagna, durante il corso delle settimane in cui erano convinti di aver contratto il coronavirus non hanno contagiato nessuno, in quanto si sono auto isolati.

La coppia, per tanto, ha invitato tutti i loro seguaci a sottoporsi al test sierologico qualora avessero dubbi in merito alla presenza del virus nel loro corpo.

“Io e Violeta abbiamo scelto di sottoporci al test sierologico e siamo risultati positivi per le IgG” ha spiegato Fabio Colloricchio su Instagram. “Questo vuol che dire che entrambi abbiamo avuto il coronavirus e siamo totalmente guariti, ecco perché abbiamo gli anticorpi nel nostro organismo” ha proseguito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Ora siamo immuni, ma ci tengo a precisare che né io né Violeta abbiamo contagiato qualcuno” ha concluso Fabio, che purtroppo non è stato l’unico tronista ad aver contratto il virus.

“Ci tengo a consigliare a chiunque abbia dubbi a riguardo di fare il test!” ha lanciato l’appello di Fabio Colloricchio sul coronavirus. “E’ molto importante riuscire a superare questo momento tutti insieme, uniti più che mai” ha concluso.