Colpo di scena a Uomini e Donne: Gemma Galgani, dopo un’accesa lite con Valentina Autiero, scoppia a piangere mentre Sirius lascia lo studio.

Gemma Galgani piange disperata a Uomini e Donne. La dama del trono over non trova pace e la conoscenza con il 26enne Sirius, se da un lato le sta regalando grandissime emozioni, dall’altra è causa di critiche e discussioni. Gemma, infatti, ha litigato duramente con Valentina Autiero che, dopo aver ammesso il proprio interesse per Nicola Vivarelli, ha provato ad incontrarlo dopo la trasmissione.

Uomini e Donne, Gemma Galgani piange per Sirius: Nicola lascia lo studio

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma si è scagliata contro Valentina Autiero, rea di aver messo gli occhi sul 26enne Sirius. “Il problema non è la gelosia, ma che si venga a scherzare e fare i giochetti, mi riferisco a Valentina, che fa i trabocchetti… ma come si permette? Che è cinque anni che è in studio, ha avuto due storie e le ultime neppure sappiamo come sono finite!”, ha detto la Galgani.

Valentina è poi scoppiata a piangere lasciando lo studio e, in sua difesa, l’amica Roberta ha detto: “La verità è che lui le piaceva davvero, comunque alla fine le va sempre in questo modo ed è un po’ stanca”.

Nella nuova puntata del dating show di canale 5, però, a piangere è stata Gemma Galgani. Sirius, di fronte alle lacrime di Valentina, ha detto: “Spero che stia piangendo non per me ma per qualcosa che ha dentro. Mi spiace le venga da piangere. Non vorrei aver fatto qualche commento che l’ha turbata”.

Tra Valentina e Gemma che vuole Sirius, è partita l’ennesima discusione con il 26enne che abbandona lo studio e Gemma che, rimasta in studio, piange disperatamente. La conoscenza tra Gemma e Sirius, dunque, sarà giunta al capolinea o ci sarà l’ennesimo colpo di scena nelle prossime puntate?