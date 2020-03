Coronavirus | Ex tronista: “Ho i sintomi, non mi fanno il tampone”

Coronavirus | Fabio Colloricchio di Uomini e Donne ha rivelato di avere i sintomi, insieme alla sua compagna Violeta Mangrinan, ma che non gli è stato possibile fare il tampone in Spagna

Fabio Colloricchio e la sua compagna Violeta Mangrinan hanno rinunciato alla loro ospitata all’Isola dei Famosi, l’edizione spagnola, perché avrebbero riscontrato i sintomi del coronavirus.

Sul web, come riportato da Bitchy F, il popolo della rete si è rivoltato contro la coppia, insinuando che si siano inventati tutto soltanto per poter avere una maggiore visibilità sui media. I due hanno prontamente replicato affermando che la produzione del reality show li aveva contattati per essere in studio, ma loro hanno preferito non andare perché nonostante abbiano i sintomi del virus, seppur lievi, gli è stato vietato di fare il tampone. Per questo motivo, hanno ritenuto che non fosse il caso di poter, eventualmente, contagiare qualcuno.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno i sintomi del coronavirus, ma non hanno avuto modo di poter fare il tampone. La compagna di lui ha spiegato il tutto su Instagram.

Coronavirus | Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan stroncati dal web: la replica di lei

La fidanzata di Fabio Colloricchio, che di recente ha ricevuto un attacco dalla sua ex Nicole Mazzocato, su Instagram ha spiegato ogni cosa, chiarendo una volta e per tutte l’intera faccenda.

Violeta Mangrinan ha chiarito che lei e il suo ex tronista di Uomini e Donne negli scorsi giorni hanno avuto linee di febbre e hanno percepito del dolore durante il movimento della respirazione. Violeta si è informata con alcuni medici che fanno parte della sua famiglia e questi gli hanno rivelato che non le avrebbero mai fatto il tampone. Per quale motivo?

I medici in Spagna sottopongono soltanto le persone che hanno gravi sintomi al tampone e non anche a quelle persone che hanno delle leggere manifestazioni. La coppia, che non molto tempo fa diede scandalo all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, ha spiegato che per questo motivo non hanno potuto sottoporsi al tampone, per lasciarlo a chi ne ha più bisogno di loro.

Visualizza questo post su Instagram Tu y yo. Y nada más. ♥️ Un post condiviso da Violeta (@violeta_mangrinyan) in data: 12 Mar 2020 alle ore 12:38 PDT

Per tanto, la coppia ha invitato il proprio pubblico a restare a casa. Soltanto così è possibile non risultare positivi al coronavirus.