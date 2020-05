Alba Parietti | Quei messaggi (d’amore) per ricordare Ezio Bosso

Alba Parietti ha dedicato molti messaggi a Ezio Bosso, il musicista recentemente scomparso: tanto amore ha sollevato altrettante polemiche.

Alba Parietti nel corso della propria vita è sempre stata legata a uomini intellettuali più che a uomini belli. Come dimenticare, del resto, il marito della presentatrice: quello storico Franco Oppini che non è esattamente un adone.

Proprio per questa sua predilezione nei confronti degli uomini stimolanti dal punto di vista artistico e personale, Alba Parietti è stata folgorata dalla conoscenza di Ezio Bosso che però, a quanto pare, non provava per lei lo stesso coinvolgimento emotivo.

Nonostante il fatto che la Parietti non abbia mai voluto parlare del proprio sentimento per il musicista in passato, dopo la morte di Bosso per Alba non è stato possibile nascondere il proprio dolore.

I suoi molti messaggi su Instagram in questi giorni hanno finalmente rivelato chi fosse il musicista che le aveva rubato il cuore, ma l’ha anche esposta a una durissima serie di critiche da parte dei followers.

Alba Parietti per Ezio Bosso: tra commozione e accuse

Si può dire che su Instagram Alba Parietti abbia dato voce a tutte le fasi del lutto che la donna ha attraversato negli ultimi giorni, dopo la notizia della scomparsa del suo adorato musicista.

Il primo, pubblicato nel giorno della morte dell’artista, è una negazione: “Ma questo non lo posso accettare, è troppo triste pensare che non ci sei più”. In quello stesso messaggio la Parietti rimprovera anche l’uomo di averla tenuta caparbiamente fuori dalla sua vita: “Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza… E in questo sei stato ingiusto e meraviglioso”.

Il secondo post contiene invece una lunga poesia di Emily Dickinson che ha come tema principale quello della morte e della consapevolezza di potersi accomiatare dal mondo con animo sereno. Ad accompagnare la poesia una foto di Ezio e Alba insieme, entrambi sorridenti.

Un post ancora successivo è incentrato sulla fotografia di nuvole bianche che attraversano un cielo sereno. La didascalia che accompagna la foto non è una citazione ma è chiaramente scritta di proprio pugno dalla Parietti. “Ci sono giorni in cui capisci che il tempo è finito e quello che hai dato e ricevuto rimarrà dentro di te per sempre.”

L’ultimo post in ordine cronologico è ancora una citazione da Emily Dickinson accompagnata da un primo piano di Ezio Bosso, sorridente come sempre. “Fa’ che per te io sia l’estate anche quando saran fuggiti i giorni estivi.”

Per quanto sia chiaro che Alba Parietti stia vivendo un profondissimo periodo di lutto e di dolore, oltre a molti messaggi di vicinanza e cordoglio sono arrivate anche moltissime critiche. Secondo molti utenti di Instagram, infatti, la Parietti starebbe esagerando con le sue manifestazioni di affetto.

Ezio Bosso è stato infatti una persona estremamente discreta mentre era in vita e ha sempre voluto tenere la propria vita privata il più lontano possibile dalle attenzioni della stampa. Un’esposizione del genere, anche se post mortem, non sembrerebbe rispettare il carattere e la condotta di vita del musicista.

Inoltre, la compagna di Bosso, Anna Maria, potrebbe non vivere benissimo le manifestazioni d’affetto della Parietti, che potrebbero far pensare (come è in effetti successo) a una vera e propria storia d’amore tra Ezio e Alba.

In realtà è stata la stessa Parietti a confermare in più di un’occasione che in realtà Bosso non ha mai voluto spingere la loro amicizia fino a farla sfociare nell’amore. A riportarlo sono state le pagine di Oggi all’inizio del 2019: “La verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo. Non voglio svelare la sua identità per rispetto e per correttezza. Posso solo dire che è uno straordinario musicista e un uomo geniale. […] Lui però ha scelto di non trasferire nella quotidinanità quella che poteva essere la magia di un sogno.”

La conoscenza tra i due quindi è cominciata più o meno nel 2017 ma poi non ha avuto alcuna evoluzione. Nonostante questo, durante un intervento in televisione la Parietti aveva affermato che si è trattato di una grande fascinazione: “È un grandissimo artista a un uomo che ha una capacità seduttiva immensa, che unita all’arte è un siero.”