Uomini e Donne | Beatrice Valli annuncia: “Pronta per un altro figlio”

Uomini e Donne | Beatrice Valli, ex corteggiatrice del Trono Classico di Maria De Filippi, nonostante abbia messo da poco al mondo Azzurra, ha rivelato di essere già pronta con Marco Fantini per un altro figlio.

La coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini, conosciutasi negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne in onda su canale 5, è al settimo cielo con la nascita della piccola Azzurra.

Nonostante la nuova arrivata in casa Fantini non sia nata nemmeno da una settimana, i due sembrano avere le idee ben chiare sul loro futuro. Quale? Allargare la famiglia!

“Marco, sappi che sono già pronta per il quarto figlio!” ha esordito Beatrice dopo la nascita di Azzurra. “Quanto vorrei restasse così piccola per sempre” ha confidato l’ex corteggiatrice di Maria De Filippi. “Anche a voi accade la stessa cosa?” ha chiesto ai suoi fedeli sostenitori. “Perché anche dopo qualche mese della loro nascita ci si dimentica di quanto fossero così piccoli!” ha concluso Beatrice Valli pronta per un quarto figlio con Marco Fantini.

Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini di nuovo genitori | Lui: “Siamo al completo”

Marco Fantini sembra essere assolutamente d’accordo con Beatrice Valli di Uomini e Donne con l’idea di avere ben 4 figli. Si perché Azzurra, come anticipato poco fa, è la terza arrivata di casa. Prima di lei, infatti, ci sono altri due bambini che riempiono le giornate della coppia.

L’ex tronista, tra l’altro, qualche ora fa ha portato a casa la piccola arriva, presentandola per la prima ai suoi due fratellini.

“Ora che c’è anche lei a casa, qui con noi” ha commentato Marco Fantini sulla nascita di Azzurra. “Direi che ci siamo tutti, siamo al completo” ha concluso il modello. Anche se le polemiche intorno alla sorella di Beatrice continuano a non volersi placare. Ludovica Valli è stata stroncata dal web per non aver ancora incontrato la sua nipotina, ma ricordiamo che siamo in piena pandemia e la scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne è probabilmente dovuta al buon senso.

Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e Donne, in questo momento, non potrebbero che essere più che felici visto che sono riusciti a riunire tutta la loro famiglia.