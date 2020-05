Trono Over | Sossio Aruta provoca Gemma: “Caso disperato, oltre la pensione”

Trono Over | Sossio Aruta, recentemente intervistato dal settimanale Nuovo, ha lanciato una provocazione al percorso di Gemma Galgani a Uomini e Donne.

Sossio Aruta non ha mai nascosto una certa perplessità di fronte al percorso di Gemma Galgani al Trono Over, visto che la dama si trova negli studi Elios di canale 5 da ben 11 anni. Un vero e proprio record per la beniamina di Maria De Filippi che non è ancora riuscita a trovare l’amore nonostante la lunga permanenza all’interno della trasmissione.

Questo particolare è stato notato anche dal compagno di Ursula Bennardo che l’ha definita un caso disperato considerato che dopo 11 anni non è riuscita a trovare qualcuno con cui iniziare una relazione stabile.

“Ormai se non lo ha trovato dopo 11 anni l’amore dubito arriverà, dovrà aspettare sicuramente un’altra vita per farcela” ha esordito il cavaliere di Uomini e Donne, che di recente ha fatto discutere a causa di un suo sfogo sul coronavirus. “Lei è diventata è un caso disperato” ha provocato. “Lei rimarrà sempre negli studi di Uomini e Donne, è andata oltre l’età della pensione” ha concluso.

Sossio Aruta ha provocato Gemma Galgani al Trono Over, lanciandole l’ennesima frecciatina.

Sossio Aruta fa una riflessione su Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne: “Luce riflessa”

Sossio Aruta, oltre a lanciare l’ennesima provocazione a Gemma Galgani a Uomini e Donne, si è lasciato andare anche ad un’osservazione in merito agli uomini che scelgono di corteggiarla.

Secondo il compagno di Ursula Bennardo la maggior parte dei cavalieri andrebbe lì soltanto per ottenere una certa visibilità data dalla popolarità del programma.

“Oltre ad essere molto sfortunata nel campo sentimentale, lei è anche popolare che non è sempre un bene” ha riflettuto Sossio Aruta su Gemma Galgani al Trono Over, tra l’altro la dama ha perso la calma con Tina Cipollari durante la puntata di oggi. “Molti purtroppo vanno lì a corteggiarla perché sanno che possono vivere di luce riflessa e per ottenere una maggiore visibilità” ha riflettuto il cavaliere. “Non è nemmeno facile capire chi sia realmente interessato a lei e chi alle luci delle telecamere” ha concluso Sossio.

Gemma Galgani non ha risposto alle provocazioni di Sossio Aruta, anche se purtroppo ha gettato luce su un’amara verità, visto che molti cavalieri si sono presentati al Trono Over di Uomini e Donne soltanto per ottenere la visibilità di cui tanto sono alla ricerca.