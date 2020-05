Uomini e Donne | Incidente Nilufar Addati: come sta ora

Uomini e Donne | Nilufar Addati, ex protagonista del Trono Classico, ha avuto un incidente mentre era in bici. Ecco come sta ora.

Nilufar Addati, una delle ex protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne più amate dal pubblico del piccolo schermo, ha avuto un incidente con la bicicletta. Fortunatamente l’ex beniamina di Maria De Filippi non ha riportato danni o ferite gravi e sta bene, anche se con qualche ammaccatura.

Nilufar Addati di Uomini e Donne ha avuto un incidente in bici e sul suo profilo Instagram ha mostrato ai suoi fedeli sostenitori, dopo aver fatto i dovuti controlli, le ferite riportate. L’ex protagonista del Trono Classico, che di recente ha lanciato un appello ai suoi fan, ha riportato ferite sulla mano, sul gomito e sulla spalla. Tant’è che ha dovuto sottoporsi ad una radiografia.

Nilufar Addati di Uomini e Donne dopo l’incidente in bici: “Si sistemerà tutto”

Nilufar Addati ci ha però tenuto a precisare che nonostante le varie ammaccature subite, sta bene e che in poco tempo spera di poter tornare in forma come prima o meglio di prima.

“Non riesco a muovere il gomito e nemmeno il polso” ha spiegato Nilufar Addati dopo l’incidente in bici, che di recente ha ribadito di essere single e di non essere ritornare con Giordano Mazzocchi. “Ho mandato delle foto dell’RX a mia zia, che svolge la professione di radiologa, per avere un suo parere” ha spiegato l’ex volto del Trono Classico di Maria De Filippi. “Mi ha assicurato che non ho riportato nessuna frattura, se non qualche lesione ai tessuti molli”.

“Ora devo soltanto comprarmi un tutore, così da tenere ben fermo il gomito” ha aggiunto. “Ma sono sicura che si sistemerà tutto nel minor tempo possibile” ha concluso poi l’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi nelle sue stories su Instagram. “Ho soltanto bisogno di un po’ di tempo per tornare meglio di prima”

Nilufar Addati di Uomini e Donne, dopo il grande spavento preso dopo essere caduta in biciclette mentre si ritrovava a fare un giro per la città, fortunatamente sta bene e non ha riportato grossi danni dopo l’incidente subito.