Sossio Aruta, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha minacciato di agire per via legali contro tutti coloro che hanno danneggiato la sua immagine dopo il rilascio di alcune sue dichiarazioni dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip

Sossio Aruta è noto al pubblico del piccolo schermo, oltre che per aver preso parte per qualche anno al Trono Over di Uomini e Donne, per la sua schiettezza. Il compagno di Ursula Bennardo, infatti, dice sempre ciò che pensa senza l’utilizzo di filtri.

Nelle scorse ore, l’ex calciatore si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, minacciando tutti coloro che in questi giorni lo hanno diffamato a causa di alcune sue dichiarazioni rilasciate sul settimanale Nuovo dopo la fine del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il motivo?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adriana Volpe infastidita dopo il GF Vip: “Manipolano la realtà”

Sossio aveva confidato che a causa dell’emergenza del coronavirus i suoi progetti futuri sono saltati e per questo motivo aveva scelto di continuare con la sua occupazione, che lo vede lavorare in un supermercato, mettendo da parte i suoi sogni. L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha poi sbottato, affermando che in molti hanno travisato le sue parole, accusandolo di essere disperato e di non sapere dove sbattere la testa quando così non sarebbe.

“Precisiamo in primo luogo che io non mi sono mai lamentato” ha precisato Sossio una furia sul suo profilo Instagram. “Io sono fortunato, ho un lavoro e molta gente purtroppo nemmeno quello ha” ha spiegato. “Io non ho assolutamente criticato chi, come me, lavora in un supermercato” ha proseguito. “Non ho chiesto aiuto a nessuno e non sono un morto di fame” ha subito precisato il compagno di Ursula Bennardo. “Non sono un disperato e vi avviso che partiranno querele per tutti quelli che stanno danneggiando la mia immagine” ha avvisato il finalista di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. “Questa notizia è stata pompata e ogni giorno mi ritrovato pieno di messaggi contenenti insulti e offese gratuite che non merito” ha concluso.

Sossio Aruta furioso dopo il Grande Fratello Vip: “Ci vediamo in tribunale”

Il compagno di Ursula Bennardo di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un lungo sfogo, come anticipato, sul suo profilo Instagram, stufo e stanco che le sue parole vengano continuamente rigirate pur di attaccarlo ed infangarlo.

Per questo motivo, il finalista della quarta edizione del GF Vip ha deciso di agire per vie legali. In modo tale da impedire agli utenti della rete di continuarlo ad insultare sotto ad ogni suo post senza un valido motivo, considerato che non si è assolutamente lamentato, come molti invece hanno interpretato, della sua attuale situazione economica.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne: Enzo Capo stroncato dal web | Lui. “Devo difendermi!”

“Siete soltanto dei leoni da tastiera” ha subito sbottato Sossio Aruta di Uomini e Donne, che di recente è tornato al Trono Over per fare la proposta ad Ursula Bennardo. “Siete soltanto capaci di prendere qualsiasi spunto impossibile per insultarmi” ha proseguito. “Volete massacrarmi, offendermi” ha continuato.

“Vi diverte augurarmi tutto il male di questo mondo, ma ora basta. Abbiamo superato qualsiasi limite e mi sono decisamente rotto i coglion*” ha continuato l’ex calciatore. “Da questo momento in poi partiranno le denunce e querele ad ogni offesa che riceverò” ha avvertito Sossio ai suoi haters. “Mi sono davvero stufato di vedere la mia immagine danneggiata di continuo” ha proseguito Aruta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Incidente Nilufar Addati: come sta ora

“Non è che perché ora sono un personaggio pubblico è possibile dire di me quello che si vuole” ha fatto osservare l’ex beniamino di Maria De Filippi. “Basta mettere notizie false sul mio conto o farle sembrare più grandi del dovuto” ha concluso Aruta. “Con molti di voi ci si vede in tribunale!” ha aggiunto.

Sossio ha minacciato di denunciare tutti coloro che lo hanno insultato su Instagram, accusandolo di dire cose che non ha mai detto o fatto.

L’ex protagonista di canale 5, che di recente ha lanciato una provocazione a Gemma Galgani, ha deciso di passare ai fatti, stufo di leggere continue offese sul suo profilo personale.