Belen Rodriguez e Stefano De Martino ancora lontani: lei a Milano e lui a Napoli per Made in Sud. Accanto alla showgirl, così spunta Elodie Di Patrizi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ancora lontani. Nessuna crisi tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano che, tuttavia, a causa degli impegni lavorativi di lui e dell’emergenza coronavirus, sono stati costretti a separarsi.

Se, infatti, Belen è rimasta a Milano con il figlio Santiago, Stefano è sceso a Napoli per preparare la nuova stagione di Made in Sud. Belen, in queste settimane, si è mostrata sempre in compagnia del figlio, ma oggi, dopo la partenza della Fase 2, sui social, è apparsa in compagnia di Elodie Di Patrizi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez | Soleil Sorge si sbilancia: “Siamo molto simili”

Belen Rodriguez, con Stefano De Martino lontano si consola con Elodie Di Patrizi

Belen e Stefano quando potranno rivedersi? Gli spostamenti tra Regioni, probabilmente, saranno autorizzati dal 3 giugno anche se, per ora, è possibile spostarsi per lavoro, necessità e salute. Stefano, così, dopo aver trascorso le prime settimane di quarantena a Milano, è sceso a Napoli, separandosi dalla moglie, per poter lavorare alla nuova stagione di Made in Sud che dovrebbe andare in onda a giugno, seppur senza pubblico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez senza parole | Cecilia ammette: “Ti sei presa cura di me”

Belen, così, con l’inizio della Fase 2 che consente anche di vedere gli amici, ha rivito Elodie Di Patrizi con cui si è mostrata sui social. “Elodie, quanto sei bella”, ha scritto pubblicando una storia sul suo Instagram che è stata poi pubblicata a sua volta dalla cantante.

Sia Elodie che Belen, dunque, senza i rispettivi compagni, si sono concesse il primo incontro tra amiche. Se Belen ha trascorso la sua quarantena prima con Stefano e poi solo con il figlio Santiago, Elodie, a Milano, ha trascorso la quarantena con il fidanzato Marracash.

Di quest’ultimo, in una recente intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ha detto: “abbiamo avuto discussioni come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”.