Adriana Volpe infastidita dopo il GF Vip: “Manipolano la realtà”

Adriana Volpe è rimasta infastidita dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini nei confronti di chi fa gossip perché manipolerebbe la realtà delle cose

Adriana Volpe, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, esperienza che ha dovuto terminare prima del previsto a causa delle condizioni di salute di suo suocero, è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di italiani. Oltre a questo, purtroppo o per fortuna, la conduttrice è entrata inevitabilmente a far parte del mondo del gossip.

Ciò che ha interessato a tutti, è il suo rapporto con Andrea Denver. I due hanno particolarmente legato durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, tant’è che in molti hanno sospettato che potesse essere nato qualcosa. Adriana, in più di un’occasione, ha ribadito che non ha amato questa insinuazione da parte dei media, visto che lei è felicemente sposata e mamma di una bambina.

“Sono pienamente consapevole che chi fa il mio lavoro deve tenere conto che possa entrare nel mirino del gossip” ha premesso la conduttrice, che di recente ha testimoniato sui social di un incendio scoppiato vicino casa sua. “Ma non posso nascondere che mi infastidisce abbastanza quando la realtà dei fatti viene manipolata o mistificata” ha spiegato Adriana Volpe infastidita dopo il Grande Fratello Vip. “Sono una che non sopporta le bugie”.

Il gossip è parte della vita di chi fa il mio lavoro, va messo in conto. Ciò che mi infastidisce è quando la realtà viene manipolata o mistificata. Non sopporto le bugie.

Adriana Volpe sorpresa dal pubblico del Grande Fratello Vip: “Non me lo aspettavo”

Tra una confessione e l’altra, l’ex concorrente di Alfonso Signorini ha confidato di essere rimasta sorpresa dall’enorme affetto dimostrato dal pubblico del piccolo schermo nei suoi confronti, che dopo la fine del reality show di canale 5 l’ha definita la vincitrice morale del GF Vip.

“Sono rimasta sorpresa che sia stata definita come la vincitrice morale di quest’edizione” ha spiegato Adriana Volpe stupita dal pubblico di canale 5. “Mi sono emozionata a pensare che il pubblico mi è stato vicino per tutto questo tempo” ha spiegato. “Se ero triste, era triste con me. Se ridevo, rideva insieme a me” ha concluso la conduttrice che si è candidata come prossima opinionista di Alfonso Signorini.

Adriana Volpe dopo il GF Vip non potrebbe che essere più soddisfatta dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, che la ha restituito una nuova popolarità con il pubblico del piccolo schermo degli italiani.