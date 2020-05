Adriana Volpe, recentemente intervistata da Super Guida Tv, ha rivelato che non le dispiacerebbe essere la nuova opinionista di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Esperienza che le ha permesso di farsi conoscere, rispetto al pubblico a cui era abituata, e apprezzare anche dai telespettatori più giovani.

Nelle scorse ore, infatti, la conduttrice ha espresso il desiderio, durante un’intervista a Super Guida Tv, di voler ripetere l’esperienza ma non da concorrenti bensì da conduttrice.

“Non posso nascondere di aver lasciato il mio cuore nella casa più spiata d’Italia” ha confidato Adriana. “Anche con Mediaset mi sono trovata davvero molto bene, Alfonso poi si è dimostrato un vero amico nei miei confronti devo ammettere” ha spiegato.

“Se dovesse chiamarmi come opinionista, beh non ci penserei due volte ad accettare!” ha aggiunto. “Anche perché combacia in maniera perfetta con il mio nuovo programma su Tv8” ha concluso.

Adriana Volpe si è candidata come opinionista del Grande Fratello Vip, ma oltre a lei si è parlato anche di un’altra ex concorrente in questo medesimo ruolo.

Adriana Volpe svela i dettagli di Ogni Mattina: il nuovo programma dopo il GF Vip

Adriana Volpe, come anticipato da lei stessa, dopo l’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un programma tutto suo e di Alessio Viola in onda quotidianamente, anche se la data della messa in onda non è ancora stata stabilita, su Tv8.

Il programma, che sembra chiamarsi Ogni Mattina, come suggerisce il titolo, andrà in onda tutti i giorni, a partire dal lunedì al venerdì e sarà accompagnato dalla squadra di Sky Tg 24, uno dei portali legati all’informazione più solidi e popolari degli ultimi tempi.

Adriana Volpe è pronta per il suo nuovo programma, che sarà girato in uno degli studi più grandi di Sky. Una vera e propria soddisfazione per la conduttrice, che qualche ora fa è rimasta alquanto spiazzata di mostrare al suo pubblico un incendio avvenuto vicino a casa sua.

Almeno per il momento, Alfonso Signorini non ha ancora rivelato il nome dell’opinionista che affiancherà Pupo nella quinta edizione del reality show di canale 5, ma sta lavorando duramente per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Che sia la volta buona per Adriana Volpe?