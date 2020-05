Per preparare i peperoni in agrodolce,, eliminate il picciolo, i semi e i filamenti interni, poi li dividete in 4 parti uguali. Riducete ogni pezzo a striscioline e trasferite in una casseruola e aggiungete l’aceto di mele, lo zucchero, il sale e fate cuocere a fiamma bassa e mescolate bene.

Solo quando lo zucchero e il sale si saranno sciolti per bene, dovete aggiungere i peperoni, fate cuocere per 20 minuti con il coperchio. Non appena saranno pronti, scolateli per bene, ma tenete da parte il liquido di cottura, non appena saranno ben asciutti e freddi, li mettete nei barattoli puliti e sterilizzati. lasciate due centimetri dal bordo e versate il liquido di cottura freddo, dovrete coprire i peperoni.

Il liquido deve superare di almeno 1 cm il livello dei peperoni, chiudete bene i vasetti e procedete alla bollitura. Poi li lasciate raffreddare, fate la prova del sottovuoto, se fa rumore facendo pressione sul coperchio, vuol dire che è andata a buon fine. Aspettate due settimane e poi gustate.

Il barattolo di peperoni in agrodolce, potete conservarlo in dispensa, l’importante che sia fresco, lontano da calore e luce e calore. Si conservano per 3 mesi, ma dopo l’apertura, vanno conservati in frigo per pochissimi giorni.