Uomini e Donne | Gemma Galgani, durante la puntata del Trono Over di oggi, ha perso la calma con Tina Cipollari mandandola non solo a quel paese ma dicendo anche è pronta a tirarle una scarpa

Continua la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. L’indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne continua senza sosta la sua conoscenza con il giovane corteggiatore di 26 anni. Peccato che la dama non sia stata l’unica ad aver messo gli occhi sul giovane Sirius, che sembrerebbe aver catturato l’interesse anche delle altre signore del dating show di canale 5. Chi?

Valentina Autiero! Valentina, dopo aver criticato aspramente il ragazzo, ha rivelato di essere interessata a lui, ma lui ha preferito non accettare il suo numero, mantenendo le sue attenzioni unicamente per Gemma e per nessun’altra. Tina Cipollari, a cui nulla sfugge, ha fatto notare alla Galgani che nonostante Nicola abbia declinato il corteggiamento di Valentina spesso e volentieri la guarda. L’osservazione di Tina è stata confermata anche dalla stessa Valentina, ma non da Sirius che rivelato di guardare tutti, facendo scoppiare all’interno della dama una rabbia mai vista prima.

Gemma Galgani ha perso la calma con Tina Cipollari, nonostante sia stata bacchettata da Maria De Filippi poco prima a causa della sua non chiarezza nei confronti di Cuor di Poeta, mandandola non solo a quel paese, ma avvertendola anche che da lì a poco le avrebbe lanciato una scarpa non avesse smesso di fare allusioni tra Sirius e Valentina Autiero.

“Adesso basta, se non la finisci ti tiro una scarpa!” ha sbottato furiosa la Galgani. “Maria, penso sia davvero arrabbiata” ha replicato subito dopo Tina provocando la dama. “Mi ha detto di andare a vanfcul* invece di andare a quel paese” ha fatto notare. “Caspita!”

Gemma Galgani gelosa di Valentina Autiero al Trono Over di Uomini e Donne: c’entra Sirius

Gemma Galgani non ha per niente provato a mostrare la gelosia nei confronti di Valentina Autiero del Trono Over, che ha rivelato di aver rivalutato Sirius in quanto nonostante subisca numerosi attacchi sul suo conto è sempre rimasto pacato rispondendo in maniera educata e rispettosa a chi lo accusa di usare la dama soltanto per avere una maggiore visibilità a livello mediatico.

“L’ho rivalutato, che c’è di male?” ha chiesto retoricamente Valentina. “Lui è sempre stato tranquillo e pacato nonostante gli attacchi fatti in studio” ha osservato. “E’ l’opposto del mio carattere, quindi va bene” ha proseguito. “Lui è troppo piccolo per Gemma che ha 71 anni, io ne ho 40 quindi per me va benone” ha concluso la dama del parterre femminile, che ha fatto storcere il naso alla Galgani che è stufa di sentire ancora commenti di fronte alla differenza di età tra lei e il suo corteggiatore.

Maria De Filippi è subito intervenuta dopo l’intervento di Valentina Autiero di Uomini e Donne, che di recente è stata protagonista di una polemica scoppiata sul web, consigliando a Gemma di non arrabbiarsi con Siriurs perché lui non ha fatto nulla, ma è la dama ad aver mostrato un certo interesse per lui.

“Gemma guarda che io questi sguardi tra loro non li ho proprio notati” ha dichiarato la padrona di casa. “Lui ha semplicemente detto che gli ha fatto piacere ricevere i suoi complimenti visto che Valentina non ha fatto altro che attaccarlo fin dal suo ingresso in studio” ha proseguito. “Tutto qui” ha concluso.

“Maria, scusami se mi intrometto” è poi intervenuto Gianni Sperti dopo che Maria De Filippi ha difeso Sirius, Nicola Vivarelli, a Uomini e Donne. “Ma lei ha scelto di farsi corteggiare da un ragazzo più giovane, quindi queste cose deve aspettarsele” ha proseguito l’opinionista. “Non mi riferisco soltanto alle dinamiche del programma, ma anche al di fuori nella vita reale, quella di tutti i giorni” ha spiegato il collega di Tina Cipollari.

“Spesso, qualora dovessero uscire di qui, capiterà loro che Sirius sarà corteggiato da donne più giovani, deve mantenere una certa calma e fidarsi di lui” ha concluso, ma Gemma non ne ha voluto sapere.

Gemma Galgani è gelosa di Sirius a Uomini e Donne, spaventata che il cavaliere, che l’altro è stato smascherato dalla sua ex, possa essere incuriosito dalle attenzioni delle altre dame del parterre femminile di canale 5. Le sue paure sono giustificate o senza alcun fondamento?