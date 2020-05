Paura per Adriana Volpe a causa di un’auto esplosa sotto casa sua: la conduttrice pubblica il video e racconta cos’è successo sui social.

Adriana Volpe ha vissuto attimi di paura per l’esplosione di un’auto nel quartiere in cui vive a Roma. A raccontare l’accaduto è stata proprio la conduttrice che ha mostrato sui social anche le immagini dell’esplosione di un’auto da cui, poi, è divampato un incendio.

Adriana Volpe: “Una macchina è esplosa e poi ha preso fuoco”

“Si è incendiata una macchina”, spiega la Volpe in una prima storia pubblicata su Instagram mostrando le immagini dell’auto in fiamme. “Una macchina è esplosa e ha preso fuoco in Viale Parioli a Roma”, spiega in un’altra storia continuando a mostrare l’arrivo dei vigili del fuoco. Non si sa cosa sia accaduto esattamente, ma tutto sarebbe avvenuto in pieno pomeriggio come mostrano le immagini condivise dalla Volpe.

Dopo il Grande Fratello Vip 2020 e dopo essere stata vicina al marito per la morte del padre, la Volpe è tornata a Roma con la figlia Gisele dove ha trascorso la quarantena e dove si trova ancora. Nelle prossime settimane, la Volpe dovrebbe raggiungere Milano per iniziare una nuova avventura professionale.

La conduttrice, infatti, sarà al timone di un programma su Tv8 che andrà in onda per tutta l’estate. “Da giugno comincerò un nuovo lavoro che è quello che ho sempre sognato e mi trasferirò a Milano così saremo ancora più vicine”, ha detto su Instagram durante una diretta condivisa con Fernanda Lessa.

Nel frattempo, sui social, si mostra insieme alla sua bambina Gisele e al suo cagnolino. L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dunque, sta portando importanti novità nella vita professionale della conduttrice che si è detta entusiasta per il programma che le è stato affidato.