Uomini e Donne: Enzo Capo stroncato dal web | Lui. “Devo difendermi!”

Uomini e Donne | Enzo Capo è stato stroncato dal popolo del web a causa della sua discussione con Pamela Barretta al Trono Over. Il cavaliere non ha tardato nel replicare alla polemica che lo vede protagonista

La coppia formata da Enzo Capo e Pamela Barretta a Uomini e Donne ricorda un po’ al pubblico del piccolo schermo le avventure vissute poco prima da Ida Platano e Riccardo Guarnieri al Trono Over. Infatti, anche questa volta, il pubblico si è schierato a favore della dama, stroncando categoricamente il cavaliere.

In particolare gli utenti della rete non hanno perdonato ad Enzo la scelta di far consegnare i vestiti della dama durante la puntata, anche se lui ha più volte chiarito che non è stata una scelta sua farglieli recapitare durante il corso della registrazione, ma non solo. Il cavaliere, contrariamente a quanto affermato da Pamela, ci tiene a ribadire che è stata lei a chiedergli di restituirgli i vestiti e ha pubblicato su Instagram perfino una “prova” a favore della sua tesi.

Enzo ha pubblicato una clip a favore delle sue dichiarazioni, clip che non è stata ben vista dagli utenti della rete che lo hanno attaccato non solo per il gesto verso Pamela ma anche perché continua a parlare dell’argomento sui social.

“Hai detto che lei usa i social per infangarti, ma dopo di tutto tu non sei così diverso da lei” ha scritto un fan del Trono Over, ma la replica di Enzo non è tardata ad arrivare. “Ho tutto il diritto di difendermi da ciò che lei continua a dire sul mio conto” ha premesso il cavaliere. “Ci saranno altri video, quello che ho postato adesso non è di certo l’unico” ha concluso.

Il pubblico di Uomini e Donne ha stroncato Enzo Capo, ma lui non ha nessuna intenzione di fermarsi qui.

Uomini e Donne | Pamela Barretta compleanno senza Enzo Capo: “Non lo dimenticherò”

D’altra parte Pamela Barretta del Trono Over non è stata di certo in silenzio. In queste ore, infatti, la dama di canale 5 ha trascorso il giorno del suo compleanno da sola. Purtroppo non è stato il miglior giorno di sempre, considerando la rottura con Enzo Capo di Uomini e Donne e la pandemia in corso.

Per questo motivo, nel bene e nel male, sarà una giornata che non dimenticherà mai più per il resto della sua vita.

“Proprio adesso avrei proprio bisogno di aiuto” ha esordito Pamela Barretta su Instagram, che di recente hanno discusso durante e post la puntata. “Ho compiuto 37 anni e sicuramente questo sarà un giorno che non dimenticherò mai” ha riflettuto la dama di canale 5. “Attendo compleanni migliori di questo” ha concluso amareggiata.

Tra Pamela Barretta ed Enzo Capo di Uomini e Donne la pace sembra essere decisamente lontana, che tra i due sia giunta la parola fine? Da parte della dama, come più volte rivelato in puntata, c’è ancora un sentimento molto forte alla base.