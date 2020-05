Elettra Lamborghini | Compleanno e torta a casa per i suoi… 18 anni!

Elettra Lamborghini ha festeggiato il compleanno con tutta la famiglia (e senza Afrojack). Quanti anni compie? Appena 18!

Elettra Lamborghini non ha paura di mostrarsi com’è alle telecamere ma soprattutto ai suoi moltissimi follower ed è per questo che i suoi fan la amano in maniera incondizionata.

Anche per l’occasione del suo compleanno in quarantena Elettra ha deciso di rimanere fedele a se stessa e di postare sul suo profilo ufficiale Instagram delle foto per niente glamour, ma piene d’amore, di allegria e di voglia di non prendersi troppo sul serio. Una cosa è certa però: il tempo passa anche per Elettra (e non sono affatto 18!)

Elettra Lamborghini: compleanno a casa (con torta sgonfia)

Avrebbe potuto festeggiare in grande stile anche a casa: del resto Fedez e Chiara Ferragni hanno organizzato un tenerissimo party in terrazzo per il Compleanno di Chiara, eppure queste cose a Elettra non interessano.

Quelle postate su Instagram infatti sembrano le foto di compleanno di una ragazza qualunque in una famiglia qualunque: una torta fatta in casa (sgonfia e con la panna spruzzata un po’ a caso), una felpa imbarazzante (con tante piccole banane, in pieno stile Elettra) e tanti sorrisi. Sulla torta campeggiavano le cifre 18 invece del corretto 26, ed Elettra ha continuato a scherzare sulla gag anche nel post scritto per la foto.

Elettra ha trascorso il periodo di quarantena insieme al fidanzato (e ormai quasi marito) Afrojack, eppure ha voluto passare il compleanno in famiglia lasciando il compagno a casa.

Come i follower di Elettra hanno potuto vedere nelle storie, insieme a lei c’erano il padre Tonino Lamborghini e la mamma Luisa, i fratelli Ferruccio, Lucrezia e Flaminia. Mancava soltanto Ginevra, impiegata a tempo pieno nell’azienda di famiglia e classe 1994.

Nel giorno del suo compleanno Elettra ha anche ricevuto moltissimi video e messaggi di auguri, soprattutto dalle sue moltissime fan. Commossa da tanto affetto la Lamborghini ha voluto ringraziare tutti con una serie di storie su Instagram in cui ha spiegato di essersi impegnata a rispondere il più possibile, anche se ha confessato di avere un pessimo rapporto con il telefono e di impiegare anche tre giorni per rispondere a un messaggio.

Passato il “diciottesimo” compleanno, Elettra è pronta per tornare a lavoro dopo la quarantena. Tra l’altro uno dei suoi eventi firmacopie è stato uno degli ultimi eventi a svolgersi prima della chiusura totale dell’Italia e portò all’epoca una vera valanga di polemiche.

Forse anche memore del tono con cui si sono chiuse le sue ultime attività lavorative, Elettra è consapevole di dover tornare all’opera il prima possibile. L’ultimo impegno importante risale alla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, quello che passerà alla storia per la bagarre tra Bugo e Morgan.

Proprio a causa dell’eliminazione dello strano duo dalla competizione canora, Elettra si è ritrovata a essere ultima in classifica: il suo candore nel commentare la situazione in diretta fu uno dei momenti più apprezzati del Festival.