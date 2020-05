Oltre trenta minuti di diretta Instagram tra Amadeus e Fiorello. Il conduttore sembra già pronto per la prossima edizione del Festival di Sanremo e vuole convincere il collega Fiorello a partecipare con lui ancora una volta nel progetto.

Oltre trenta minuti di diretta Instagram tra Amadeus e Fiorello che hanno conversato come due ‘vecchi’ amici di tanti argomenti. Dell’attuale periodo storico che stiamo vivendo e delle preoccupazioni relative all’emergenza dovuta al Coronavirus ma anche dei prossimi progetti e del Festival di Sanremo.

Amadeus infatti ha svelato di essere stato contattato per condurre la prossima edizione della manifestazione canora dopo il successo della scorsa stagione. Il conduttore però non ha nascosto che se la situazione fosse stata normale avrebbe avuto qualche remora ad accettare per paura di un confronto con il grande successo avuto lo scorso febbraio.

Desiderio di Amadeus, inoltre, è quello di avere di nuovo con sé l’amico e collega Rosario Fiorello. Dal canto suo lo showman siciliano non è ancora convinto del grande passo ma forse ‘Ama’ riuscirà a riportarlo sul palco dell’Ariston di Sanremo proprio come l’anno scorso.

Amadeus e Fiorello di nuovo insieme nella prossima edizione del Festival di Sanremo?

Dopo il grande successo della scorsa edizione Amadeus e Fiorello forse saranno insieme anche il prossimo anno. Nei 40 minuti di diretta Instagram i due showman hanno infatti ricordato alcuni simpatici momenti della passata edizione del festival di Sanremo. Quando ad esempio il conduttore siciliano si è vestito da Maria De Filippi o da coniglio. Ma anche situazioni più scomode come la vicenda Morgan-Bugo.

“Non è facile rifare lo stesso risultato” ha affermato Amadeus. Poco dopo il Festival di Sanremo infatti l’Italia, come il resto del mondo, è stata investita dalla pandemia. “Vista la situazione non mi sono sentito di tirarmi indietro – ha proseguito Amadeus – conducendo anche il prossimo anno sarà come dare una continuità all’ultimo momento felice e al nuovo, quello in cui saremo di nuovo tutti in un teatro”.

“Non sarà il nostro secondo Sanremo ma il primo dopo il Coronavirus. Dopo aver passato un inverno senza poter andare al cinema o a teatro, quella del Festival sarà la prima occasione per fare di nuovo festa insieme. Sarà un momento di aggregazione del Paese, della musica, dei cantanti. Sarei l’uomo più felice del mondo se ci fossi anche tu” ha chiosato Amadeus rivolgendosi a Fiorello.

Lo showman siciliano si è mostrato felice per la richiesta ma si è detto ancora non convinto a partecipare. “Io non lo so se lo farò perché ci voglio pensare bene. Tu invece sei convinto che io lo faccio vero? Ma se lo facciamo dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo” – ha detto Fiorello.

“L’anno scorso abbiamo portato i Ricchi e Poveri, quest’anno cosa facciamo? Possiamo fare una serata reunion, facciamo riunire gli 883, Benji e Fede, i Lunapop, gli Oasis così i fratelli Gallagher si menano sul palco” – ha proseguito.

Un botta e risposta tra i due showman che lascia ben sperare di rivederli insieme sul palco dell’Ariston. Tante le idee lanciate per la prossima edizione, come l’invito a Vasco Rossi che Amadeus ha svelato di aver chiamato anche lo scorso anno. La rockstar però non aveva partecipato perché già impegnata in America. Ma anche a Vincenzo Mollica, sebbene sia in pensione. “Mollica deve esserci sul balconcino” ha detto Fiorello.

E la lista degli artisti prosegue, si passa da Raffaella Carrà a Jovanotti. “Per un artista come Lorenzo il palco dell’Ariston è sempre aperto” ha affermato Amadeus.

Finita la diretta fra i due Fiorello è rimasto ancora un po’ collegato poi ha concluso. “Faccio Sanremo, come va, va e poi chiudo la carriera, tanto non è che devo rimanere lì fino a 80 anni. Largo ai giovani”.

di Cristina Biondi