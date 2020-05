Belen Rodriguez | Soleil Sorge, recentemente intervistata da Il Giornale, ha parlato del suo rapporto con la sorella maggiore di Jeremias e Cecilia Rodiguez

Soleil Sorge, nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte del Trono Classico di Uomini e Donne, è senza dubbio una dei personaggi più discussi dell’ultima edizione andata in onda di Pechino Express, edizione in cui ha scelto di partecipare al fianco di sua madre.

Nelle scorse ore, Soleil ha scelto di rilasciare un’intervista al Il Giornale dove ha parlato, tra una confessione e l’altra, del suo rapporto con Jeremias, in particolar modo si è soffermata sulla sorella Belen Rodriguez raccontando del rapporto che aveva con quella che era sua cognata.

“Con Belen mi sono trovata fin da subito molto bene” ha rivelato Soleil Sorge su Belen Rodriguez, che sta continuando la quarantena senza Stefano De Martino. “Ritengo che io e lei siamo molto simili, molto affini” ha spiegato. “Anche con Cecilia andavo molto d’accordo, anche se la conoscevo da prima che iniziassi la mia relazione con Jeremias” ha aggiunto. “Anche se da lì ho avuto modo di conoscerla meglio”.

Soleil Sorge | In che rapporti è con l’ex Jeremias, fratello di Belen Rodriguez

Soleil Sorge ha anche rivelato il motivo della fine della sua storia con Jeremias Rodriguez, ammettendo che un sentimento di affetto tra loro c’è sempre ma che semplicemente, una volta iniziata la convivenza, hanno capito di vedere la vita in maniera completamente diversa su molte cose e per questo motivo hanno deciso di separare le loro strade.

“Io e lui abbiamo sempre avuto un certo feeling” ha premesso Soleil Sorge sulla fine della sua storia con Jeremias Rodriguez. “Tra noi le cose andavano bene, ma da quando abbiamo deciso di convivere abbiamo scoperto lati che non immaginavamo l’uno dell’altra” ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si trova bloccata a Santo Domingo.

“Avevamo approcci alla vita diversi e abbiamo realizzato che in fondo non siamo fatti per stare insieme” ha confidato. “Ma ci tengo a precisare che alla fine siamo rimasti in buoni rapporti” ha aggiunto.

Soleil ha rivelato nuovi retroscena sulla sua relazione, ormai giunta al capolinea, con il fratello di Belen Rodriguez, non raccontando però se dopo di lui il suo cuore ha iniziato a battere per qualcun altro.