Pechino Express | Soleil Sorge sbattuta fuori (e il web esulta)

Soleil Sorge eliminata da Pechino Express insieme alla madre Wendy Key, che ha insegnato agli italiani il valore della pazienza. Mentre le due abbandonano lo show, il web esulta.

Durante questa edizione di Pechino Express Wendy Key e Soleil Sorge formavano la coppia Madre e Figlia.

Le due avevano deciso di partecipare al programma cariche di aspettative e di fiducia, dal momento che erano convinte di essere molto affiatate.

I problemi però non sono mai mancati, soprattutto a causa del comportamento di Soleil che sua madre Wendy ha sempre definito in maniera molto morbida come “diretto e competitivo”, mentre gli altri concorrenti e il pubblico ha casa ha avuto parole molto più dure nei confronti dell’ex tronista.

Sembra chiaro che Soleil abbia esagerato ancora una volta, ma cosa c’è nel suo comportamento che proprio non va giù a nessuno?

Soleil Sorge eliminata da Pechino Express

Ogni volta che è apparsa in televisione, Soleil Sorge ha dimostrato di avere moltissimi pregi: bellezza, intraprendenza, voglia di cimentarsi in qualsiasi prova e soprattutto enorme voglia di dimostrare quello che è in grado di fare.

Il problema è che tutti questi pregi si trasformano in difetti in un batter d’occhio, portando all’esasperazione tutti i concorrenti che hanno a che fare con la bellissima Soleil, anche quando uno di questi concorrenti è sua madre.

La competitività di Soleil ha infatti portato la ragazza a utilizzare escamotage al limite della correttezza, quando si è letteralmente lanciata in mezzo alla strada per impedire e Gennario Lillio e Vera Gemma di prendere un passaggio in automobile.

Inoltre, a molti telespettatori ha dato fastidio che Soleil utilizzasse gli stessi atteggiamenti nei confronti della sua stessa madre, ritenuta più volte colpevole di rallentare i progressi della squadra perdendo una cartina o non riuscendo a “stare al passo” della figlia.

Come ha scritto il presentatore del reality Costantino della Gherardesca, in un post di Instagram dedicato all’uscita della squadra dallo show, Soleil Sorge ha regalato a Pechino Express degli indimenticabili momenti di televisione.

I litigi con sua madre, che si è sempre dimostrata molto accondiscendente nei confronti di sua figlia, oltre a essere molto frequenti sono stati spesso anche molto violenti. Nonostante questo, Wendy Key ha provato continuamente a difendere la sua squadra dalle critiche degli altri concorrenti.

Per quanto il trash faccia gola ai telespettatori italiani, a volte probabilmente è stato eccessivo.

I commenti del web

A dimostrazione che a essere esasperati dai comportamenti di Soleil non erano soltanto i concorrenti che sono stati costretti ad avere a che fare con lei per tutto il tempo dello show, dopo l’eliminazione della squadra si sono scatenati sui social commenti entusiasti che prendevano di mira – ovviamente – Soleil in particolare.

Qualcuno è anche arrivato a vedere la quarantena da Coronavirus sotto una luce più positiva grazie alla visione di Pechino Express con Soleil Sorgé.

Di certo non è il solo a pensarla così, e di certo è sempre bene guardare al lato positivo della situazione quand’è possibile farlo!

